Об этом Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Макрон будет на Саммите мира и посетит Украину

Французский лидер подтвердил, что будет в Швейцарии. Кроме того, посетит Украину.

Буду в Швейцарии. Я приеду в Украину. И я считаю, что Саммит, который пройдет в Швейцарии, будет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир,

– заявил Эммануэль Макрон.

Также выразил надежду, что участие будет как можно более широким. Кроме того, что удастся согласовать, какие именно могут быть основы этого долгосрочного мира по вопросу долгосрочной безопасности, продовольственной, ядерной.

"Чтобы мы смогли определить этот процесс во времени, четко обозначить дальнейшие этапы, дальнейшие действия. Вот такие мои ожидания", – сказал президент Франции.

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