Попри розвиток відновлювальної енергетики, атом не відходить на другий план. Тривають дослідження термоядерного синтезу, який може подарувати людству чисту та безпечну енергію, для отримання якої потрібен лише водень.

Новий етап розвитку отримує й класична ядерна енергетика. Україна планує будівництво нових енерглоблоків на АЕС, а в США будують інноваційну електростанцію на натрієвих реакторах. Це проєкт TerraPower, енергетичного бізнесу мільярдера Білла Гейтса. Нова електростанція використовуватиме натрій замість води для реактора.

Як технобізнесмен хоче обійтись без Росії та в чому відмінність майбутньої атомної електростанції від попередніх – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Задовольнити потреби США та обійтися без Росії

Білл Гейтс заявляє про готовність вкласти мільярди доларів у проєкт атомної електростанції нового покоління у містечку Кеммерер, що розташоване в американському штаті Вайомінг, повідомляє Bloomberg. Мета проєкту – задовольнити потреби США в електроенергії, які зростають. До будівництва будуть залучені 1 600 робітників та місцеві бізнеси.

"Кеммерер незабаром стане домом для найсучаснішого ядерного об’єкта у світі… Це масштабна віха для місцевої економіки, енергетичної незалежності Америки та боротьби зі зміною клімату", – написав Білл Гейтс у своєму блозі.

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Я вірю, що атомна електростанція наступного покоління, яку будує TerraPower, забезпечить майбутнє нашої країни та світу. Усе, що ми використовуємо, працює на електриці: будівлі, технології та все частіше транспорт. Щоб досягти наших економічних і кліматичних цілей, нам потрібно більше, а не менше чистої енергії. Те, що ми заклали в Кеммерері, незабаром стане основою енергетичного майбутнього Америки. Сьогодні ми зробили найбільший крок до безпечної, надлишкової енергії з нульовим викидом вуглецю,

– заявив Гейтс.



Проєкт АЕС у Вайомінгу / TerraPower

Довідково! TerraPower, стартап, заснований Гейтсом, розпочав будівництво свого першого комерційного реактора на початку червня у Вайомінгу після зупинки вугільної електростанції. TerraPower працює над простішими й дешевшими реакторами з 2008 року та планує завершити будівництво першого нового реактора у 2030 році.

Я вклав понад мільярд і вкладу ще мільярди,

– сказав Гейтс, який є шостою найбагатшою людиною світу за рейтингом мільярдерів Bloomberg.

Електростанція TerraPower, що будується за участі міністерства енергетики США, спочатку мала почати роботу у 2028 році. Однак це означало б, що станція використовуватиме паливо з Росії. Гейтс назвав це неприйнятним, тож запуск перенесли на 2030 рік.

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Головна відмінність АЕС у Вайомінгу від усіх попередніх – використання рідкого натрію замість води. У наявних атомних електростанціях реакція нагріває воду, яка потім використовується для генерації електроенергії. Конструкція реактора нового типу використовує рідкий натрій як теплоносій, тобто розплавлену сіль, яка може накопичувати тепло. За словами Гейтса, TerraPower планує отримувати паливо для реакторів із США та від союзників.

Природний газ витісняє вугілля. То ж ми повинні ефективно конкурувати з природним газом,

– каже Гейтс.

Ядерну енергетику все частіше називають ключовим елементом боротьби зі змінами клімату. На тлі цього зростає кількість компаній, що працюють над малими реакторами.



Торік 25 країн на конференції зі змін клімату COP28 у Дубаї заявили про наміри потроїти ядерні потужності.

Атом замість вугілля та газу

Ділянка, де будуватиметься нова АЕС, розташована поруч із Нотонською електростанцією компанії PacifiCorp, яка припинить спалювати вугілля у 2026 році, а природний газ – через десять років. PacifiCorp уже прораховує, яку кількість вироблення ядерної енергії включити у своє довгострокове планування, пише AP.



Закладення фундаменту станції / Фото TerraPower

Роботи на будмайданчику станції стартували на початку червня, щоб якомога швидше побудувати реактор, очікуючи схвалення від енергетичного регулятора.

В чому особливість нової АЕС Росія поки є лідером у розробці реакторів з натрієвим охолодженням. У держави-агресорки є два таких реактори на Білоярській АЕС. У Франції в різні роки працювали реактори "Фенікс" та "Суперфенікс", однак обидва припинили роботу.



Вдосконалені реактори зазвичай використовують теплоносій, відмінний від води, і працюють при нижчому тиску та вищих температурах. Така технологія існує десятиліттями, але у США для комерційного використання весь час продовжували будувати великі реактори з водяним охолодженням. Проєкт TerraPower у Вайомінгу – це перший випадок створення комерційної натрієвої АЕС у США приблизно за 40 років. Під час закладання фундаменту станції Білл Гейтс заявив, що ця технологія "незабаром стане основою енергетичного майбутнього Америки".

Скільки коштуватиме будівництво

Очікувана вартість проєкту TerraPower – до 4 мільярдів доларів, половину з яких забезпечить міністерство енергетики США. Ця сума включає витрати на проєктування та ліцензування, тож наступні проєкти обходитимуться дешевше.



Нотонська електростанція, біля якої Гейтс будує АЕС / Ron Wolf / flickr

Для порівняння, енергокомпанія штату Джорджія нещодавно завершила будівництво двох нових звичайних реакторів вартістю майже 35 мільярдів доларів. Вартість розширення АЕС Вогтль включає 11 мільярдів доларів перевитрати.

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Важливо! Зараз основне паливо для американських ядерних реакторів – це уран-235, єдиним комерційним постачальником якого є Росія, зазначає AP. Саме через це TerraPower відклала дату запуску у Вайомінгу на два роки – до 2030 року. Компанія зараз працює з іншими бізнесами над розробкою альтернативних постачань, а міністерство енергетики США залучено до розробки палива всередині країни.

Реактор електростанції у Вайомінгу потужністю 345 мегаватів може генерувати до 500 мегаватів на піку потужності, що достатньо для забезпечення електрикою та теплом 400 000 будинків. Планується, що перші реактори будуть постачати послуги житловим будинкам, але у майбутньому їх можуть будувати й біля заводів, які потребують тепла. Зараз більшість виробництв використовують для цієї мети спалювання корисних копалин.

Що буде далі

У травні 2024 року комісія з ядерного регулювання США прийняла заявку TerraPower на дозвіл на будівництво.

"Це крок, який виглядає бюрократією, але насправді є масштабною угодою – щось подібне сталося вперше з комерційним нелегководним реактором за понад 40 років", – пише Гейтс. Коли комісія схвалить заявку, компанія може розпочати будівництво безпосередньо реактора.

Процес розгляду триватиме кілька років, тому TerraPower поки будуватиме неядерні елементи об'єкта. У наступному році розпочнеться будівництво так званого енергетичного острова, де будуть розміщені парові турбіни та інше обладнання, яке фактично виробляє електроенергію. Згодом реактор стане частиною ядерного острова, компанія сподівається розпочати його будівництво у 2026 році.