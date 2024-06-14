На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу. Водночас українські фахівці не мають можливості дістатися до об'єкта. Ситуація загострюється на тлі постійних обстрілів та провокацій з боку російських загарбників.

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У якому разі може статися вибух на ЗАЕС

Виконувач обов'язків очільника "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що регулярні обстріли Запорізької АЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії. У зв'язку з цим використовують дизельні генератори. Аже ж ніхто не знає, скільки дизеля наразі є на ЗАЕС.

За його словами, у разі закінчення запасів дизелю у генераторах під час відключень світла, на Запорізькій атомній електростанції може статися страшна техногенна катастрофа, як у Фукусімі, з наслідками якої Японія бореться й досі.

Що відомо про цю аварію

11 березня 2011 року три працюючі енергоблоки на станції були негайно зупинені, як наслідок – було перервано електропостачання, яке необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора. Вже через 8,5 годин на першому енергоблоці АЕС пролунав вибух.

Станом на сьогодні усі шість реакторів Запорізької атомної електростанції перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива. Але це не означає, що електростанція не працює.

Як зазначив голова "Енергоатому", неможливо законсервувати такий ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". Необхідно контролювати та обслуговувати системи охолодження для запобігання перегріву відпрацьованого палива.

Росія постійно здійснює провокації на ЗАЕС