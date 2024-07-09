Несмотря на трудности враг продолжает всячески давить на украинских военных. При этом россияне не могут использовать артиллерию и минометы. Об этом в эфире телемарафона отметил офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко.

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Ежедневно видны потери врага

Оккупанты пытаются продвигаться различными способами, но при этом теряют живую силу.

Он (враг – 24 Канал) пробует или на багги, или на мотоциклах, или пешком, ночью, днем, с применением бронетехники. Враг так или иначе давит и кажется, что у него безграничные ресурсы в живой силе,

– резюмировал Владимир Назаренко.

Офицер добавляет, что ежедневно наши войска наносят потери оккупантам. Но при этом, к сожалению, личный состав врага не заканчивается. Россияне используют разнообразное вооружение, чтобы бить по нашим позициям.

Как украинские военные борются с оккупантами

Российские войска часто используют ударные БпЛА. Но им не уступают беспилотники Сил обороны.

И враг так или иначе вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может уже так артиллерией и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны,

– добавляет офицер Назаренко.

Кроме этого, оккупанты запускают управляемые или неуправляемые авиационные бомбы, РСЗО типа "Град" и тому подобное.

Напоминаем, что украинские военные уничтожили зенитно-ракетные установки и командные пункты в оккупированном Крыму с помощью дальнобойных ракет ATACMS.