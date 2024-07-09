Попри труднощі ворог продовжує всіляко тиснути на українських військових. При цьому росіяни не можуть використовувати артилерію та міномети. Про це в ефірі телемарафону зазначив офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко.

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Щодня видно втрати ворога

Окупанти намагаються просуватися різними способами, але при цьому втрачають живу силу.

Він (ворог – 24 Канал) пробує чи на багі, чи на мотоциклах, чи пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі,

– резюмував Володимир Назаренко.

Офіцер додає, що щодня наші війська завдають втрат окупантам. Але при цьому, на жаль, особовий склад ворога не закінчується. Росіяни використовують різноманітне озброєння, щоб бити по наших позиціях.

Як українські військові борються з окупантами

Російські війська часто використовують ударні БпЛА. Але їм не поступаються безпілотники Сил оборони.

І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерією та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони,

– додає офіцер Назаренко.

Окрім цього, окупанти запускають керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо.

Нагадуємо, що українські військові знищили зенітно-ракетні установки та командні пункти в окупованому Криму за допомогою далекобійних ракет ATACMS.