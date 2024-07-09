Українські воїни досягли та зруйнували стратегічні цілі ворога в Криму. Про це зазначив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Читайте також Лавров погрожує США за удари України по Криму та обіцяє відповідь

Що вдалося знищити за допомогою ATACMS

Кірбі відзначив, що успіх українських Збройних Сил не обмежується лише фронтом. Натомість є перевага у завданні поразок Росії за допомогою далекобійної зброї.

Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми,

– сказав Кірбі.

Джон Кірбі також додав, що раніше наші воїни затопили і корабель у Севастопольському порту. Зробили це за допомогою крилатих ракет. Саме через це чорноморський флот росіян був змушений покинути Крим.

Як стало відомо, що росіяни активно зводять оборонні споруди в окупованому Криму. Проте їх укріплення не є ефективними.