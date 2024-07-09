Об атаке БпЛА на российский регион сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Сейчас там фиксируется достаточно напряженная ситуация.
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В Астраханской области вспыхнули пожары из-за атаки дронов
Согласно обнародованной информации, в Астраханской области после атаки БПЛА начались пожары. Конечно, что не обошлось без нареканий в сторону Вооруженных Сил Украины и обвинений.
ВСУ сегодня утром нанесли удар с помощью БПЛА по Астраханской области – местные делятся кадрами ситуации в регионе. Удары пришлись по Знаменску и Ахтубинску,
– говорится в сообщении.
Россияне заявляют об атаке БпЛА: смотрите видео
По данным очевидцев, в разных частях региона раздавались взрывы. Сообщается, что после атаки начались пожары, в небо до сих пор поднимаются густые столбы дыма.
Атака дронов в Астраханской области: смотрите видео
Вражеское оборонное ведомство уже успело отчитаться об "успешном сбитии по меньшей мере 5 дронов над областью. В то же время другие российские СМИ говорят об уничтожении трех БпЛА.
В России пожары из-за атаки беспилотников: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Как сообщают некоторые телеграмм-каналы, на месте попаданий расположены большой военный полигон и аэродром. Однако россияне же конечно начали жаждать мести в сторону нашего государства. В сети они, как всегда, пишут "пожелания" украинскому народу.
Россияне жалуются на атаку / Скриншот 24 канала
Граждане страны-агрессора также стремятся уничтожить украинскую энергосистему полностью и призывают к соответствующим действиям.
У россиян истерика на фоне пожара в Астраханской области / Скриншот 24 Канала
В то же время, по их мнению, во всем виновата Украина. Граждане России даже не видят никакой вины в действиях страны-агрессора и жалуются на возможную эскалацию и ядерную войну.
Россияне обвиняют Украину в атаке БпЛА / Скриншот 24 канала