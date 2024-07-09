Речь идет о НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, который был под прицелом рано утром 9 июля, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-паблики.
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Удар дронов по НПЗ в Волгоградской области
Вражеские телеграм-каналы утверждают, всего на завод упало не менее трех беспилотников, а остальные – якобы приземлились рядом с хлебозаводом. Вспыхнул пожар.
Вот он (дрон – 24 Канал) летит, смотри,
– кричит мужской голос на видео, что распространяют в сети.
На кадрах действительно видно БПЛА на подлете к нефтебазе. Кроме того, можно услышать взрыв и увидеть огромный столб черного дыма, поднимающийся из языков не менее масштабного пламени.
Атака дронов по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка": смотрите видео
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Россиянам даже пришлось закрыть аэропорты Волгограда и Астрахани из-за угрозы повторной атаки дронов на регион. Прием самолетов и их вылет были приостановлены.
БПЛА летят на российский НПЗ в Волгоградской области: смотрите видео