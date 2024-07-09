Йдеться про НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області, який був під прицілом рано-вранці 9 липня, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-пабліки.
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Удар дронів по НПЗ у Волгоградській області
Ворожі телеграм-канали стверджують, всього на завод впало щонайменше три безпілотники, а решта – нібито приземлились поряд із хлібозаводом. Спалахнула пожежа.
Ось він (дрон – 24 Канал) летить, дивись,
– кричить чоловічий голос на відео, що поширюють у мережі.
На кадрах справді видно БпЛА на підльоті до нафтобази. Крім того, можна почути вибух і побачити величезний стовп чорного диму, що піднімається з язиків не менш масштабного полум'я.
Атака дронів по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка": дивіться відео
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Росіянам навіть довелось закрити аеропорти Волгограда та Астрахані через загрозу повторної атаки дронів на регіон. Прийом літаків та їхній виліт були призупинені.
БпЛА летять на російський НПЗ у Волгоградській області: дивіться відео