Генштаб інформує, що станом на ранок 10 липня ворог втратив 554 510 бійців. Лише за минулу добу – 1 100 представників особового складу.

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Втрати Росії в техніці

танків – 8 180 (+2) од;

бойових броньованих машин – 15 715 (+11) од;

артилерійських систем – 15 051 (+36) од;

РСЗВ – 1 115 од;

засобів ППО – 883 (+3) од;

літаків – 361 од;

гелікоптерів – 326 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од;

крилатих ракет – 2 389 од;

кораблів і катерів – 28 од;

підводних човнів – 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од;

спеціальної техніки – 2 531 (+15) од.



Скільки бійців та техніки втратила Росія станом на 10.07.2024 / Інфографіка Генштабу

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Нещодавно офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан зазначав, що Україна ліквідувала декількох російських командирів, серед яких є зрадники нашої держави.

Зокрема, йдеться про начальника відділення бойового управління, заступника командира радіотехнічної батареї, а також – прапорщика та старшого лейтенанта, які зрадили Україну після окупації Криму.