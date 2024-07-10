Генштаб інформує, що станом на ранок 10 липня ворог втратив 554 510 бійців. Лише за минулу добу – 1 100 представників особового складу.
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Втрати Росії в техніці
- танків – 8 180 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 15 715 (+11) од;
- артилерійських систем – 15 051 (+36) од;
- РСЗВ – 1 115 од;
- засобів ППО – 883 (+3) од;
- літаків – 361 од;
- гелікоптерів – 326 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од;
- крилатих ракет – 2 389 од;
- кораблів і катерів – 28 од;
- підводних човнів – 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од;
- спеціальної техніки – 2 531 (+15) од.
Скільки бійців та техніки втратила Росія станом на 10.07.2024 / Інфографіка Генштабу
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Нещодавно офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан зазначав, що Україна ліквідувала декількох російських командирів, серед яких є зрадники нашої держави.
Зокрема, йдеться про начальника відділення бойового управління, заступника командира радіотехнічної батареї, а також – прапорщика та старшого лейтенанта, які зрадили Україну після окупації Криму.