Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что россияне повторяют свои ошибки. Не имея нужных сил, чтобы одновременно атаковать территории в Харьковской и Сумской областях, россияне пошли в наступление. Их попытка создать так называемую санитарную зону на севере Харьковщины была провалена.

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Путинская армия поспешила

Сейчас российские генералы часто вынуждены принимать военное решение, находясь под давлением политических. Селезнев напомнил заявление диктатора Путина, который стремился создать санитарную зону вдоль всего приграничья Украины и России за счет украинских территорий. Именно для реализации этой цели его армия перешла заблаговременно в наступление.

"На Харьковщине враг понес значительные потери и в технике, и в живой силе, но не смог даже продвинуться дальше, чем на 8 километров, а иногда вынужден отступать под давлением украинской артиллерии. Враг спешил. Он имел небольшое окно возможностей, которое было связано с тем, что Украина долгое время не могла получить транш в размере 60 миллиардов долларов от США. Но враг не успел", – озвучил Селезнев.

Эффективно сработал Генштаб Украины

Селезнев отметил, что в этой ситуации с наступлением врага на Харьковщине эффективно сработал украинский Генштаб, вовремя перебросив дополнительный резерв на определенный участок фронта. Кроме того, фортификации отработали свою миссию. Враг остановился фактически на границе 1-й линии обороны и защитных сооружений на Харьковщине. Выполненные вовремя меры позволили Украине стабилизировать на начальном этапе ситуацию, сейчас ВСУ оттесняет вражеские силы за пределы госграницы.

Впереди много задач и нужно немало ресурса для их реализации. Враг продолжает накапливать ресурсы, в частности на территории Белгородской области, чтобы снова бросать их в ад войны. Украинская армия находится в стратегической обороне, разрушает военный вражеский потенциал,

– подытожил военный эксперт.