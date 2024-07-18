Российские оккупационные войска начали наступление на Харьковскую область 10 мая. Тогда им удалось продвинуться и захватить 10 населенных пунктов вдоль границы.

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Чего достигли россияне на Харьковщине

О боях на Харьковщине рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин

На Харьковщине на самом деле произошла следующая вещь. Уже не впервые планы россиян не совпали с тем результатом, на который они надеялись. Надо тоже трезво смотреть и осознавать, что частично все же своих целей они достигли – заставили нас растянуть силы, перебросить подразделения, потратить ресурсы. Однако, даже малейшего результата на поле боя они не получили,

– подчеркнул Жорин.

Сейчас россияне пытаются найти новые подразделения, для того, чтобы попытаться дальше хоть как-то восстановить продвижение. По словам Жорина, это будет касаться и участка вдоль границы, и вдоль Луганской области.

Они действительно хотели растянуть нам линию фронта, растянуть наши подразделения, ресурсы и резервы, которые у нас есть, и приблизиться к Харькову для того, чтобы можно было уничтожать город, запугивать местное население и создавать для себя условия для дальнейшего продвижения,

– объяснил военный планы россиян.

Также россияне планировали начать движение со стороны Луганской области, протиснув линию обороны и с этой стороны тоже приближаться к Харькову.