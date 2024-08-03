Це стало можливим завдяки атакам дронів на аеродроми Росії. Про це в етері телемарафону заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Як дрони змогли виграти час для України

За словами Буданова, Україні вдалося відтермінувати черговий російський обстріл. Цьому сприяли удари дронів, які наробили чимало біди на російських аеродромах.

Нещодавно дрони дійшли до певних аеродромів Росії, до "Оленьї" і так далі. Є уражені бомбардувальники. Це дозволило відтягнути принаймні на кілька днів удари по нам,

– зауважив керівник ГУР.

Нагадаємо, що 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області. За словами представника ГУР Андрія Юсова, це "олімпійське" досягнення. Внаслідок атаки було уражено та пошкоджено стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Юсов додав, що у російського ВПК немає можливості виготовити нові бомбардувальники, тому це ураження є дуже важливим.