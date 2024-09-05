Так, по его словам, за последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Таким образом Силы обороны лишили врага возможности подкреплять свои силы.

Смотрите также Офицер ВСУ объяснил разницу между работой украинской и вражеской артиллерии

Силы обороны остановили продвижение россиян

Александр Сырский в интервью CNN рассказал, что Вооруженные силы Украины остановили продвижение российской армии возле Покровска. Там Украина долгое время испытывала значительный террор от россиян.

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Впрочем, Главнокомандующий ВСУ сказал, что украинским войскам удалось остановить продвижение России.

За последние шесть дней в Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает,

– заверил он.

Он также отметил, что наши защитники смогли лишить оккупантов способности маневрировать и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям. "Это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", – добавил Сырский.

Кстати, за последние сутки на Покровском направлении - воины отразили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.