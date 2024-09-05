Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 5 сентября, пишет 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба, Института изучения войны (ISW) и данные онлайн-ресурса DeepStateMAP.

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Россияне продвигаются возле Покровска

По данным ISW, российские войска продолжают продвигаться в направлении Покровска и Угледара, тогда как украинские военные восстановили некоторые позиции вблизи города Курахово.

Российские войска недавно продвинулись к югу от Новогродовки и незначительно продвинулись к западу от Николаевки. Оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Покровска.

Курахово на карте:

ВСУ восстановили некоторые позиции вблизи Курахово

Кураховское направление: ВСУ недавно восстановили некоторые утраченные позиции на этом участке, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Отмечают, что геолоцированные кадры за 4 сентября свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили позиции в восточной части села Максимильяновка Донецкой области (находится к востоку от города Курахово).

Максимильяновка на карте:

Тем временем российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка на Угледарском направлении. В частности, геолокационные данные свидетельствуют, что оккупанты имеют определенные успехи на севере от Парасковиевки вследствие масштабного механизированного штурма.

Парасковиевка на карте:

Ситуация на всех направлениях фронта

Как сообщили в Генштабе, за сутки на всех участках фронта зафиксировали 138 боевых столкновений.

На Харьковском направлении россияне вели наступательные и штурмовые действия. Состоялось два боевых столкновения в районе Волчанска. Оккупанты активно применяли для ударов БПЛА.



На Купянском направлении зафиксировано 17 атак врага. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.



На Лиманском направлении наши войска отбили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.



На Северском направлении ВСУ отбили 4 штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении защитники остановили 6 попыток россиян прорвать оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прилагали в районе Часового Яра и Калиновки.



На Торецком направлении враг продолжает активно действовать: 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении – воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.



На Кураховском направлении Силы обороны остановили атаки россиян вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки. Здесь враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении враг провел 4 штурма наших позиций возле Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении – 2 боевых столкновения в районах Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей. Зафиксировано 5 атак врага, они без успеха.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка, как уточнили в Генштабе, без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории России, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.