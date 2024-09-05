Общие потери российской армии уже превышают 620 тысяч личного состава. Более того, оккупанты также теряют немало единиц техники, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 621 550 (+1200) человек,
  • танков – 8 624 (+6),
  • боевых бронированных машин – 16 869 (+21),
  • артиллерийских систем – 17 725 (+31),
  • РСЗВ – 1177 (+0),
  • средства ПВО – 940 (+0),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 658 (+42),
  • крылатые ракеты – 2 587 (+7),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37),
  • специальная техника – 3 024 (+10).