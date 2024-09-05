Общие потери российской армии уже превышают 620 тысяч личного состава. Более того, оккупанты также теряют немало единиц техники, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
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Какие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 621 550 (+1200) человек,
- танков – 8 624 (+6),
- боевых бронированных машин – 16 869 (+21),
- артиллерийских систем – 17 725 (+31),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- средства ПВО – 940 (+0),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 658 (+42),
- крылатые ракеты – 2 587 (+7),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37),
- специальная техника – 3 024 (+10).