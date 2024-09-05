Общие потери российской армии уже превышают 620 тысяч личного состава. Более того, оккупанты также теряют немало единиц техники, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: