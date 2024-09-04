На самом деле очень сложно подсчитать точное количество уничтоженной техники, ведь ежедневно враг теряет десятки, а то и сотни единиц. Кроме того, бои на Покровском направлении – самые ожесточенные. Впрочем, американский аналитик смог назвать примерное количество потерь россиян за сутки.

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Самые большие потери России за время войны

Как пишут в Forbes, в минувшие выходные Россия понесла самые большие и самые дорогие потери в технике за время полномасштабной войны. Ссылаясь на аналитика Эндрю Перпетуа, в СМИ пишут, что в боях за Покровск российские военные потеряли 180 единиц техники за 24 часа. Говорится не только об уничтоженной, но и поврежденной и брошенной технике. В то же время украинские военные понесли гораздо меньшие потери. По информации СМИ, ВСУ потеряли менее 30 единиц техники.

Если взглянуть на это в перспективе, то в среднем, за примерно 920 дней своей широкомасштабной войны против Украины, Россия теряла лишь 19 единиц тяжелого вооружения в день. Иначе говоря, однодневный рекорд россиян в эти выходные был почти в 10 раз хуже среднего,

– заявляют журналисты западного СМИ.

По данным аналитика Перпетуа, 180 единиц техники на Покровске Россия могла потерять не за один день, однако фото и видеодоказательства появились именно в эти выходные. Однако журналисты отмечают, что такая статистика является показателем масштаба российских потерь в целом.

Наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам, и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени. Если нынешнее российское наступление исчерпает людей и технику до того, как оно дойдет до Покровска, может пройти некоторое время, прежде чем Россия сможет собрать ресурсы для второй попытки,

– отметили в Forbes.

Ссылаясь на различных аналитиков, в СМИ добавляют, что Россия может достичь Покровска до середины сентября, но не сможет его захватить. Журналисты предполагают, что эта неудача может стать для Кремля сигналом конца российского наступления. Однако такие предположения базируются на том, что Россия не сможет быстро восполнить потери в технике и личном составе.

"Да, россияне во время наступления оставляют след из убитых солдат и уничтоженной техники на пути к Покровску, которые шокируют. Нет, эти потери не сохранятся в долгосрочной перспективе, ведь Кремль уже значительно израсходовал свои огромные запасы оружия времен холодной войны. Но непонятно, успеют ли войска и техника спасти Покровск и окружающую область", – резюмируют в издании.