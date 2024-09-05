Загальні втрати російської армії вже перевищують 620 тисяч особового складу. Ба більше, окупанти також втрачають чимало одиниць техніки, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
Цікаво У боях за Покровськ Росія втратила рекордну кількість техніки: у ЗМІ назвали число
Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 621 550 (+1200) осіб,
- танків – 8 624 (+6),
- бойових броньованих машин – 16 869 (+21),
- артилерійських систем – 17 725 (+31),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- засоби ППО – 940 (+0),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 658 (+42),
- крилаті ракети – 2 587 (+7),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 044 (+37),
- спеціальна техніка – 3 024 (+10).