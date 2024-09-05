Загальні втрати російської армії вже перевищують 620 тисяч особового складу. Ба більше, окупанти також втрачають чимало одиниць техніки, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 621 550 (+1200) осіб,
  • танків – 8 624 (+6),
  • бойових броньованих машин – 16 869 (+21),
  • артилерійських систем – 17 725 (+31),
  • РСЗВ – 1177 (+0),
  • засоби ППО – 940 (+0),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 658 (+42),
  • крилаті ракети – 2 587 (+7),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 044 (+37),
  • спеціальна техніка – 3 024 (+10).