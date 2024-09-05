Загальні втрати російської армії вже перевищують 620 тисяч особового складу. Ба більше, окупанти також втрачають чимало одиниць техніки, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: