На початку серпня глава ГУР говорив, що протягом найближчих двох місяців російський наступ піде на спад. Тож тепер Сергій Жадан в розмові на "Радіо Хартія" запитав, чи не змінилася думка головного розвідника країни.

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Чи припинив наступати ворог

Ми казали прямо і відверто, що натиск росіян буде максимальним до серпня. Ми завжди це казали. В серпні будуть переглянуті плани – наступ або трохи продовжиться, або буде призупинений. Та в серпні сталося кілька інших подій, і росіяни разом з тим у принципі припинили наступ майже на всіх ділянках, окрім напряму головного удару. У них вже зворотна логіка починає працювати – за будь-яку ціну показати, що вони досягають своєї мети, не дивлячись ні на що, тому туди кинуте все, що є,

– пояснив Буданов.

Очільник розвідки підкреслив, що зазвичай усе відбувається прогнозовано, ніби за алгоритмом. "Чорні лебеді" або форс-мажорні події бувають украй рідко, просто люди мало знають про це. Переважна більшість живе за лінійним часом, де є секунди, хвилини тощо. Але є й ті, хто живе за подієвим часом, – тим, де не важливо, скільки забере рух із точки А в точку Б. Саме тоді й стають помітними алгоритми, за якими розвиваються події.

На думку Буданова, якщо росіяни у своїх пабліках обіцяють проводити зимову кампанію, це означає, що літня добігла кінця. До того ж узимку росіяни не так сильно люблять воювати. У цей час до звичайних проблем додаються ще й суворі погодні умови.

"Але це не говорить про те, що вони взимку полишать спроби якогось тиску на нас", – підсумував глава ГУР.

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