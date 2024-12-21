Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что путинская диктатура является милитаристской и фашистской. В Кремле пытаются контролировать все аспекты государственного управления только силой и страхом.

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Крах режима Путина

Юрий Богданов назвал 3 слабых места путинской диктатуры. Первое – Россия является ксенофобской страной, которая ненавидит не только украинцев, но и мигрантов из Центральной Азии, англосаксов и кого-либо еще.

Второе – это крайне централизованное государство. Такое управление очень большой страной, которая является полиэтнической и поликонфессиональной, невозможно, нецелесообразным и опасным.

Третье – Путин самостоятельно заложил конфликты между различными слоями населения России, а именно элитами, религиями и этничностями.

Так или иначе эти конфликты взорвутся, ведь, до вторжения в Украину, Путин вкладывал очень много ресурса в поддержку внутренней стабильности в России. В частности в выплаты дани регионом, например, группировкам Рамзана Кадырова, силовикам или тем, кто должен был держать под контролем исламистских радикалов,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Сейчас же все ресурсы идут на продолжение боевых действий на территории Украины.

Путин теряет контроль

Богданов отметил, что, из-за серьезных проблем с экономикой, в России может возникнуть противостояние между военными элитами и министерством финансов страны-агрессора.

Важно! Le Monde пишет, что несмотря на заявления российской пропаганды, санкции существенно влияют на экономику России, создавая серьезные проблемы. Высокая инфляция и сокращение инвестиций свидетельствуют об ухудшении ситуации. Значительная часть бюджета направляется на армию и полицию, что ограничивает развитие других отраслей. Уменьшение доходов от нефти и газа усиливает этот кризис.

Специалист по стратегическим коммуникациям объяснил, что экономисты сейчас пытаются удержать российский рубль, чтобы не допустить еще большей инфляции и "перегрева экономики".

В России серьезный дефицит рабочей силы, что ведет к риску большого экономического коллапса,

– подчеркнул он.

Военные элиты, которые приближены к Путину, наоборот же хотят меньше контроля со стороны центрального банка, чтобы вкладывать еще больше денег для выработки оружия.

"Путин настолько перегрел свою страну ненавистью, централизацией и экономическим напряжением, что все это так или иначе взорвется", – подытожил Юрий Богданов.