Что происходит с экономикой России

В частности экономическая ситуация может существенно ухудшиться до начала мирных переговоров с Украиной, пишет 24 канал со ссылкой на Le Monde.

Читайте также В России существенно вырастут цены на крепкий алкоголь

Издание сообщает, что Россия старательно скрывала экономические последствия полномасштабного вторжения. Например, значительно занижала официальный уровень инфляции.

Официально она декларировалась 8,5% годовых. Однако де-факто этот уровень может быть вдвое выше.

На этот факт указывает 21% ключевой ставки Центробанка. Он является именно тем инструментом, которым Москва пытается погасить инфляцию.

В то же время высокий уровень реальной инфляции и слишком высокая ключевая ставка уменьшает деловую активность в России. Так различные предприятия уже не могут себе позволить пользоваться банковскими кредитами. Поэтому они сворачивают крупные инвестиционные проекты.

Важно! Кроме того, выплаты по ранее взятым кредитам растут каждый раз, когда Центробанк поднимает ключевую ставку.

Что ожидает российскую экономику

Le Monde акцентирует на двух последствиях, которые могут повлечь за собой ухудшение экономической ситуации.

Так российская железная дорога является крупнейшим работодателем страны и ключевым игроком на рынке логистики. Но даже она уже объявила о намерении сократить инвестиции на треть. Это произойдет до 2025 года.

Кроме того, рынок жилой недвижимости России оказался на "грани коллапса". Причины тому две:

сворачивание программы льготной ипотеки;

рост процентных ставок по обычным кредитам.

Газета отмечает, что подобные ситуации происходят на фоне расходов в непроизводительную часть экономики, то есть на армию и полицию. В частности, с 2025 года Россия будет тратить на них до 40% своего бюджета.

В то же время доходы бюджета от нефти и газа продолжают сокращаться из-за потери западных рынков и санкций.

Вопреки пропаганде, когда Россия сядет за стол будущих мирных переговоров, которые, кажется, приближаются, теперь ей грозит стагфляция и самоубийство, которые разрушили ее будущее

– пишет Le Monde.

Заметьте! В материале отметили, что последствия санкций являются постепенными и накапливаются, а России не заплатила за свои решения о вторжении в Украину.