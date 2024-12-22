Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Россия движется уверенными шагами к своему краху. Там уже более 20 миллионов россиян живет за чертой бедности, однако, по его мнению, они не станут той движущей силой, которая свергнет путинский режим.

Смотрите также В Ростове участник "СВО" зарезал свою 14-летнюю дочь, порезал жену и сына, а потом убил себя

Протесты против Путина

Владимир Огрызко подчеркнул, что у Путина есть окружение, которое, учитывая финансовый компонент, является довольно адекватным.

Это люди, которые смогли чего-то достичь, поэтому для них ситуация в России является приближением катастрофы. Перспектива развала страны, как по мне, должна быть все более очевидной и однозначной. Даже так называемые российские либералы уже кричат, что они должны сохранить Россию,

– отметил он.

В окружении Путина прекрасно понимают, что нынешняя Россия теряет свой запас прочности и начинает распадаться.

Экс-министр иностранных дел отметил, что из-за экономических проблем страны-агрессора там могут начать формироваться внутренние барьеры между регионами.

Люди, которые вокруг Путина, понимают, что происходит. Они видят, что этот недоумок ведет их лично к катастрофе. Именно поэтому у меня есть надежда, что это для него плохо закончится,

– сказал Владимир Огрызко.

Отметим, что Журналисты The Telegraph пишут, что российская экономика испытывает критическому давлению из-за низких доходов от экспорта нефти, рост инфляции и дефицит рабочей силы. По прогнозам, цены на нефть могут упасть до 45 – 50 долларов за баррель, что дополнительно усложнит ситуацию. Санкции, ограничения технологического импорта и финансовые проблемы еще больше ослабляют способность Кремля финансировать свои потребности.