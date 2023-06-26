Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, надзвичайно добре на "заколот" Пригожина відреагував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії
Він у розмові з диктатором Владіміром Путіним сказав, що "заколот" – внутрішні справи Росії. Фактично той послав "бункерного" вслід за "російським воєнним кораблем".
Я думаю, що президент Казахстану повівся досить мужньо, коли сказав, що це внутрішня справа Росії. Він м'яко послав Путіна вслід за кораблем і чітко продемонстрував, що ОДКБ тут втручатися не буде. Ми не прийдемо на чужу землю захищати вас від самих себе. Пригожин – твій "кухар". То й сам з ним розбирайся,
– зауважив Шураєв.
Росіяни поспіхом хотіли заїхати в Казахстан
Як наголосив Шураєв, вже о другій половині дня 24 червня на кордонах з Казахстаном назбиралася значна кількість росіян. Вони намагалися швиденько перетнути кордон, адже боялися значних заворушень.
Пішла двіжуха. Знову ми могли дістати десятки чи сотні тисяч переляканих росіян, які хотіли тимчасово сховатися в Казахстані. Навіть білети економкласу з Москви до Астани підстрибнули. Один квиток коштував близько 5 тисяч доларів,
– зауважив Шураєв.
Дивіться розмову з Арманом Шураєвим на ютубі 24 Каналу
Ймовірно, топові бізнесмени також намагалися вилетіти з Росії на своїх літаках. Але "заколот" виявився невдалим, тому зараз, на думку Шураєва, ФСБ може почати шукати тих впливових росіян, які швиденько покинули країну.
"Заколот" від Пригожина: коротко
- Ввечері 23 травня Пригожин знову кинувся на керівництво міноборони Росії, яке звинуватив в ударі по тилових позиціях вагнерівців. Він оголосив їм війну та пішов у "марш справедливості" до Москви.
- Цікаво, що вагнерівці дійсно змогли зайти на військові об'єкти в Воронєжі та Ростові. Вони також збили кілька російських вертольотів. Диктатор Владімір Путін назвав це "зрадництвом" та "ударом по Росії".
- Ситуацію вдалося врегулювати за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Вагнерівці розвернули колони – і їм пообіцяли амністію. З Пригожина теж нібито зняли звинувачення, але він мав поїхати в Білорусь.
- Цікаво, що офіційно Пригожин досі перебуває під слідством. Хоч раніше речник Путіна Дмітрій Пєсков говорив, що справа була закрита.