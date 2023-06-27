За минувшие сутки наши воины "задвохсотили" еще 590 оккупантов. Общее количество ликвидированных российских военных уже превысило 226 тысяч.

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Потери агрессора

Личного состава – около 226 170 (+590),

танков – 4036 (+5),

боевых бронированных машин – 7834 (+14),

артиллерийских систем – 4083 (+28),

РСЗО – 626 (+2),

средств ПВО – 386 (+1),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 308 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),

крылатых ракет – 1261 (+2),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6772(+21),

специальной техники – 563 (+6).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

На Таврическом направлении за сутки уничтожили 4 роты оккупантов

Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за сутки потери России убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Заметим, что рота в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.

Также Силы обороны уничтожили 15 единиц военной техники агрессора. В частности, 4 ББМ, 2 БПЛА "Supercam", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", автомобильную технику, а также склад боеприпасов.