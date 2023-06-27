За минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 590 окупантів. Тож загальна кількість ліквідованих російських військових уже перевищила 226 тисяч.
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Втрати агресора
- Особового складу – близько 226 170 (+590),
- танків – 4036 (+5),
- бойових броньованих машин – 7834 (+14),
- артилерійських систем – 4083 (+28),
- РСЗВ – 626 (+2),
- засобів ППО – 386 (+1),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилатих ракет – 1261 (+2),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21),
- спеціальної техніки – 563 (+6).