Це 24 Каналу припустив опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, що буде з найманцями Пригожина та чи наразі вигідно його ліквідувати.

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Без грошей та медіа

Перша і найголовніша проблема Пригожина – гроші. Він втратив частину фінансування з російського бюджету. Мовиться про суму, яку днями озвучив російський диктатор Путін – на утримання ПВК пішло більше 86 мільярдів рублів, "що перевищує бюджет Новосибірська".

"Що стосується медійної частини імперії – він її вже втратив. Принаймні ця група "Патріот" наразі не діє і шукає нового власника. Кажуть що це буде група Ковальчука – великий медіахолдинг в Росії", – припустив опозиційний журналіст.

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Вагнерівців відправлять на фронт

Пригожин попрощається зі своїми закордонними підрозділами ПВК. За інформацією Ігоря Яковенка, вже є наказ перевести їх в інше командування в Сирії, Малі та інші африканські країни. Зокрема, 30 червня іноземні ЗМІ повідомляли про атаку безпілотниками бази ПВК "Вагнера" у Лівії.

"Щодо іншого – він зайнятий якоюсь інфраструктурою у Білорусі, куди можна релокувати частину ПВК "Вагнера". Там для них будують табори. І саме для цього він "човночить" між Санкт-Петербургом, Москвою і Білоруссю", – припустив він.

Зазначимо, 26 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що в Осиповичах Могилівської області Білорусі почали будувати табори для розміщення найманців ПВК "Вагнера". Один такий може умістити до 8 тисяч осіб. Утім, моніторингова група "Беларускі Гаюн" на той момент не підтверджувала цю інформацію. Та й сам білоруський диктатор Лукашенко теж це спростував.

Щодо інших найманців Яковенко припускає, що їх можуть доєднати до основної частини російської окупаційної армії. Та суттєвого посилення це не принесе.

"Сенс ПВК був в тому, що угрупування керувалося достатньо досвідченим Уткіним, він же "Вагнер". А ті, хто наразі керує армією в Росії, сенсу від цих професіоналів буде нуль. Вони стануть такими ж "200", як і строковики", – додав він.

Пригожина поки не ліквідують

За даними української розвідки, російська ФСБ отримала наказ ліквідувати Пригожина. Утім, на це можуть не зважитися в країні-терористці.

Я не думаю, що хтось зараз наважиться ліквідувати Пригожина. Буде достатньо неприємний резонанс для боєздатної окупаційної армії. Багато хто співчуває Пригожину. Тому й заколот не був подавлений силою,

– додав Яковенко.

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