Це 24 Каналу припустив опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, що буде з найманцями Пригожина та чи наразі вигідно його ліквідувати.
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Без грошей та медіа
Перша і найголовніша проблема Пригожина – гроші. Він втратив частину фінансування з російського бюджету. Мовиться про суму, яку днями озвучив російський диктатор Путін – на утримання ПВК пішло більше 86 мільярдів рублів, "що перевищує бюджет Новосибірська".
"Що стосується медійної частини імперії – він її вже втратив. Принаймні ця група "Патріот" наразі не діє і шукає нового власника. Кажуть що це буде група Ковальчука – великий медіахолдинг в Росії", – припустив опозиційний журналіст.
Ігор Яковенко про втрати Пригожина після "заколоту": дивитись відео
Вагнерівців відправлять на фронт
Пригожин попрощається зі своїми закордонними підрозділами ПВК. За інформацією Ігоря Яковенка, вже є наказ перевести їх в інше командування в Сирії, Малі та інші африканські країни. Зокрема, 30 червня іноземні ЗМІ повідомляли про атаку безпілотниками бази ПВК "Вагнера" у Лівії.
"Щодо іншого – він зайнятий якоюсь інфраструктурою у Білорусі, куди можна релокувати частину ПВК "Вагнера". Там для них будують табори. І саме для цього він "човночить" між Санкт-Петербургом, Москвою і Білоруссю", – припустив він.
Щодо інших найманців Яковенко припускає, що їх можуть доєднати до основної частини російської окупаційної армії. Та суттєвого посилення це не принесе.
"Сенс ПВК був в тому, що угрупування керувалося достатньо досвідченим Уткіним, він же "Вагнер". А ті, хто наразі керує армією в Росії, сенсу від цих професіоналів буде нуль. Вони стануть такими ж "200", як і строковики", – додав він.
Пригожина поки не ліквідують
За даними української розвідки, російська ФСБ отримала наказ ліквідувати Пригожина. Утім, на це можуть не зважитися в країні-терористці.
Я не думаю, що хтось зараз наважиться ліквідувати Пригожина. Буде достатньо неприємний резонанс для боєздатної окупаційної армії. Багато хто співчуває Пригожину. Тому й заколот не був подавлений силою,
– додав Яковенко.
Що чекає на Пригожина: останні новини
- Якщо Лукашенко справді вів перемовини з Пригожиним, він від імені Путіна міг пообіцяти йому гроші, владу, зміну в устрої Росії або додаткове місце для своєї людини міноборони. Таким чином російський диктатор міг купити вагнерівця, але разом з тим продемонстрував свою слабкість.
- Тим часом Путін намагається представити Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та у російському суспільстві. Експерти зазнчають, що російський диктатор готується конфіскувати активи свого "колишнього кухаря".
- В Офісі Президента України прогнозують фатальний кінець для Пригожина. Він вважатиметься воєнним злочинцем. А сама ПВК буде переформатована.