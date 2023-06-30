Відомо, що база бойовиків Пригожина розташована на сході Лівії. Журналісти вказують, що пункт дислокації атакували Bayraktar Akıncı.
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Що відомо про наслідки обстрілу
Безпілотники невідомого походження завдали удару по авіабазі Аль-Харуба, розташованої за 150 кілометрів на південний схід від Бенгазі, де мали перебувати елементи ПВК "Вагнера",
– сказав співрозмовник видання на анонімних умовах.
За інформацією ЗМІ, удари не призвели до втрат.
Однак варто додати, що видання Arabi21 з посиланням на джерело в Міноборони Лівії пише, що під атаку потрапила база матеріально-технічного забезпечення російських найманців. Їх атакували куплені в Туреччині апарати Bayraktar Akıncı, вони належать владі Лівії.
Що ПВК "Вагнера" робить в Лівії
Бойові дії в Лівії тривають з 2011 року, коли внаслідок "Арабської весни" був повалений режим Муаммара Каддафі. З 2014 року все дійшло до того, що країна фактично розділилась на два табори, які ворогують.
З 2018 року ПВК "Вагнера" почала брати участь в бойових діях на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара. Його підтримує Росія, Єгипет, ОАЕ та Саудівська Аравія. Іншу сторону підтримує ООН, країни Заходу, а також Іран, Туреччина та Катар.
З квітня 2019-го року по червень 2020-го року Хафтар використовував бійців Судану, Нігерії та Сирії, але насамперед найманців "Вагнера", у своїй невдалій спробі захопити столицю Триполі.
Відтоді, за даними іноземних ЗМІ, сотні найманців ПВК "Вагнера" продовжують перебувати на сході та півдні Лівії. Частина з них поїхали до Малі та України, щоб воювати на боці російської армії.
Кремль хоче націоналізувати ПВК: що відомо
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін прилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що ПВК "Вагнера" більше не працюватиме як незалежна організація в Сирії.
- Крім того, Вершинін сказав, що бойовики Пригожина звітують на російській військовій базі в Латакії. Водночас представники російського МЗС повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостіну-Арчанжу Туадері та керівництву Малі, що вагнерівці продовжать операції в їхніх країнах.
- Аналітики вважають, що націоналізація "Вагнера" навряд чи різко порушить її зовнішню діяльність. Водночас Кремль може бути зацікавлений у припущенні де-юре відповідальність за операції вагнерівців за кордоном, щоб позбавити групу залишкового джерела впливу та незалежного грошового потоку.