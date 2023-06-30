Это 24 Каналу предположил оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он пояснил, что будет с наемниками Пригожина и выгодно ли его ликвидировать.

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Без денег и медиа

Первая и самая главная проблема Пригожина – деньги. Он потерял часть финансирования из российского бюджета. Речь идет о сумме, которую на днях озвучил российский диктатор Путин – на содержание ЧВК ушло более 86 миллиардов рублей, что "превышает бюджет Новосибирска".

"Что касается медийной части империи – он ее уже потерял. По крайней мере, эта группа "Патриот" пока не действует и ищет нового владельца. Говорят, что это будет группа Ковальчука – большой медиахолдинг в России", – предположил оппозиционный журналист.

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Вагнеровцев отправят на фронт

Пригожин попрощается со своими заграничными подразделениями ЧВК. По информации Игоря Яковенко, есть приказ перевести их в другое командование в Сирии, Мали и другие африканские страны. В частности, 30 июня иностранные СМИ сообщали об атаке беспилотников базы ЧВК "Вагнера" в Ливии.

"По поводу остального – он занят какой-то инфраструктурой в Беларуси, куда можно релоцировать часть ЧВК "Вагнера". Там для них строят лагеря. И именно для этого он "челночит" между Санкт-Петербургом, Москвой и Беларусью", – предположил он.

Напомним, 26 июня в СМИ появилась информация, что в Осиповичах Могилевской области Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ЧВК "Вагнера". Один такой может вместить до 8 тысяч человек. Впрочем, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" на тот момент не подтверждала эту информацию. Да и сам белорусский диктатор Лукашенко тоже это опроверг.

По другим наемникам Яковенко предполагает, что их могут присоединить к основной части российской оккупационной армии. Однако существенного усиления это не принесет.

"Смысл ЧВК был в том, что группировка руководствовалась достаточно опытным Уткиным, он же "Вагнер". А те, кто сейчас руководит армией в России, смысла от этих профессионалов будет ноль. Они станут такими же "200", как и срочники", – добавил он.

Пригожина пока не ликвидируют

По данным украинской разведки, российская ФСБ получила приказ ликвидировать Пригожина. Впрочем, на это пока могут не решиться в стране-террористке.

Я не думаю, что кто-то сейчас решится ликвидировать Пригожина. Будет достаточно неприятным резонансом для боеспособности оккупационной армии. Многие сочувствуют Пригожину. Поэтому и мятеж не был подавлен силой,

– добавил Яковенко.

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