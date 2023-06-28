Путин риторически отделяет Пригожина от "Вагнера" и намеренно лишает звания главы вагнеровцев, чтобы взорвать его роль в ЧВК. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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Путин готовится конфисковать активы Пригожина

Эксперты считают, что Путин пытается представить Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди вагнеровцев и в российском обществе.

Так, Путин впервые после основания "Вагнера" публично заявил, что Кремль "полностью финансирует" и "полностью снабжает" ЧВК. Он утверждал, что Кремль осуществлял разные выплаты "Вагнера" и их семьям из федерального бюджета России.

К тому же Путин отметил, что "владелец компании "Конкорд" получил 80 миллиардов рублей с мая 2022 года по май 2023 года за доставку и питание российским военным, и что Кремль будет расследовать, украла ли компания что-то во время своей работы.

Путин явно имел в виду Пригожина, являющегося владельцем Concord Company Group и ранее работавшего личным кейтерингом Путина. Но Путин продолжает отказываться называть имя Пригожина. Инсинуация Путина о том, что Кремль проведет расследование в отношении Concord, может быть подготовкой к оправданию конфискации Кремлем активов Пригожина из-за обвинений в коррупции,

– заявили в ISW.

Путин риторически отделяет Пригожина от "Вагнера" и намеренно лишает Пригожина звание главы ЧВК, чтобы взорвать его роль. Кремль начал постоянную внутреннюю информационную кампанию в России, чтобы простить бойцов и командиров "Вагнера", пытаясь побуждать наемников подписать контакты с министерством обороны России.

"Умышленная попытка отделить Пригожина от "Вагнера", вероятно, преследует цель создать информационные условия, чтобы Кремль мог обвинить Пригожина в коррупции или сговоре с Украиной или Западом, и удалить Пригожина от "Вагнера", которого Кремль стремится сохранить для борьбы в Украине как часть регулярной российской армии", – подчеркнули аналитики.

В ISW также рассказали, что Путин решил, что он не может напрямую устранить Пригожина, не сделав его мучеником. Глава вагнеровцев все еще сохраняет определенную поддержку в российском обществе и вражеских регулярных войсках, и Кремлю предстоит убедиться, что эти группы разочароватся в Пригожине, чтобы фактически лишить его поддержки населения.

Пригожин агитировал за смены военного командования, обвиняя минобороны России в жестоком обращении с регулярными российскими военнослужащими в ходе боевых действий. По всей вероятности, это сообщение понравилось многим военнослужащим и их семьям, разочарованным мобилизацией, потерями, дефицитом снабжения и большими человеческими потерями.

Судьба Пригожина

Кремль должен отделить дело Пригожина от его личности, чтобы нападение на Пригожина не воспринималось как нападение Кремля на его популярный нарратив и его заявленные цели наказания уголовно некомпетентного руководства российского минобороны,

– считают эксперты.

Кремль продолжит атаковать Пригожина, чтобы сломать его поддержку в народе, помешать наемникам ЧВК "Вагнера" идти за ним в Беларусь и разрушить его финансовую власть.

Напомним, что 27 июня в России прекратили уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. В ходе расследования было установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.