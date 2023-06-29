Речь идет о том, что мятеж в России организовал не сам Пригожин. Кто стоит за однодневным "переворотом" в России, какое будущее ждет страну-агрессора после мятежа, а также имя единственного человека, остающегося на стороне Владимира Путина – читайте в эксклюзивном интервью на 24 Канале с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

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Восстание Пригожина показало 4 фундаментальные вещи

– Что мы увидели из этого "героического восстания", которое не продержалось и 24 часа?

Мы увидели фундаментально тектонические изменения в России. Действительно мы говорили о том, если 24 – 48 часов стороны продержатся, прежде всего, сторона Пригожина, то это будет иметь непосредственные последствия операционного типа в самой России.

Но мы понимаем, что в России все, что начинается как трагедия или драма, заканчивается фарсом. Это тоже история страны-агрессора. Россия сегодня – это страна совершенно ничтожная. Я уже не раз об этом говорил. Не нужно ожидать от нее чего-либо глобального.

С другой стороны, 23 – 24 июня люди Пригожина – это не 25 – 30 тысяч, о которых заявлялось, а всего от 5,5 – 8 тысяч вооруженных лиц – продемонстрировали следующие вещи и это уже необратимо:

России как глобального крепкого государства не существует;

Путина как субъекта не существует. Это не президент, который ничего не боится и может принять соответствующие решения. Это фиктивное лицо, которое чуть только увидит риски, то исчезает в неизвестном направлении. Кроме того, это лицо совершенно неадекватное;

нет никакой монолитной силовой вертикали, в которой множество конфликтов. В любой момент это все может быстро закончиться для российской элиты;

Элита совершенно не монолитная, не однородная, а где-то исчезала вместе с Путиным. После того как Пригожин повернул назад и сказал, что они "выполнили определенную миссию", они начали выходить и что-то комментировать.

Мне кажется, что это самое страшное, что сделал Пригожин с Россией. То есть, он полностью обнулил и репутацию России, и репутацию Путина на западных политических рынках.

Во время войны иногда говорили: "Да нет, в России все достаточно монолитно, мощная вертикаль, Путин – страшный человек, он все контролирует". Сегодня он уже выглядит как такой абсолютно "эффектный в XXI веке клоун". Человек может только надувать щечки и говорить: "За три дня мы здесь все решим".

Параллельно с этим и Пригожин обнулил свою репутацию. Сейчас воспринимать всерьез те или иные заявления Пригожина – это нонсенс. ЧВК "Вагнера" также обнулена. Это наиболее боеспособная часть российской силовой вертикали, которая принимала непосредственное участие в войне и наиболее эффективно это делала, как ни обидно было бы это говорить.

Он также разорвал и эту концепцию. То есть ЧВК "Вагнера" уже не будет. Их будут постепенно рвать "падальщики", будут забирать контракты, государственное финансирование остановят, часть людей перейдет в минобороны, часть – в росгвардию, часть – попытается бежать в Африку, чтобы оставить за собой определенные активы. Пригожин будет что-то выторговывать, пока не исчезнет в неизвестном направлении.

То есть, одни плюсы для Украины. Мы с вами не ожидали существенного влияния на события, идущие по линии фронта. Линия фронта не маленькая, где-то 1800 километров. Там сконцентрирован огромный вооруженный потенциал России. Все, что было у них, они переместили туда.

Это немного инертное. Если бы (мятеж Пригожина продержался – 24 Канал) 48 или 72 часа, безусловно, уже были бы существенные проблемы по линии фронта (у россиян – 24 Канал), но, к сожалению, этого не произошло, по крайней мере, пока. Поэтому мы двигаемся в рамках своих концепций, сценарных планов.

Но еще раз подчеркиваю: важно, что для наших партнеров сегодня окончательно понятно, что "король" – голый, "царь" – слабый. В России довольно страшные сценарии будут, если Путин будет оставаться президентом дальше.

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Перейдет ли Пригожин на сторону Лукашенко

– Если ЧВК "Вагнера" исчезнет, то будет ЧВК Лукашенко, поскольку он у себя Пригожина принял?

Нет, ЧВК Лукашенко точно не будет. Лукашенко очень боится всего, что он увидел в России. Предположить то, что в Беларуси будет существовать ЧВК, которая будет подчиняться Лукашенко, – это нонсенс.

Пригожин получал огромные объемы государственного финансирования, контракты через "Конкорд", которые позволяли зарабатывать огромную сумму в долларах, получал оружие от минобороны, полномочия в России.

Однако Пригожин пошел на мятеж против своего "хозяина". Для него Лукашенко – это никто. Лукашенко – это маленькое существо, имеющее публичные пропагандистские влияния, но не имеющее никаких существенных ресурсов. Беларусь не сможет финансировать ЧВК в объеме, который нужен "Вагнеру".

Например, из любого уголка Беларуси в Минск можно будет пройти за 5 – 6 часов и взять под контроль все, что находится в городе. Лукашенко это понимает.

Я думаю, что это будет выглядеть так: будет маленькое количество инструкторов ЧВК "Вагнера", офисы на территории Минска или другого населенного пункта Беларуси. В той же Марьиной Горке, где расположена едва ли не единственная боеспособная бригада спецназа Беларуси, вагнеровцы будут предоставлять услуги по консультированию, как вести себя на современной войне. Но это будет ограниченное количество людей.

То есть, Лукашенко не позволит находиться огромному количеству вагнеровцев на своих территориях. Да, часть людей переедет в минобороны, часть – в росгвардию, часть – в Африку. Достаточно небольшое количество людей останется в Беларуси, потому что заказчика уже нет.

ЧВК "Вагнера" – это всегда было про амбиции. Они непосредственно участвовали в войне в Сирии, получили контроль над правительствами Центральноафриканской Республики, Ливии и других, получили огромные сырьевые контракты и т.д.

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Они приехали на войну в Украину, потому что это об амбициях. В какой-то момент Пригожин и вагнеровцы считали, что они уже являются непосредственно большими политическими игроками. Вспомните, как Пригожин пренебрежительно говорил о США, что там есть ордера против него, на его выдачу. Британцы признали террористический статус ЧВК "Вагнера".

Еще один интересный момент: есть террористический статус у ЧВК "Вагнера" – ряд стран это признали. Но сегодня выяснилось, что это финансировалось государством. Это не ЧВК, а государственная военная компания. То есть статус террористической организации есть у государственной российской военной компании.

"Мятеж готовил не Пригожин"

– У вас есть понимание, какова была конечная цель Пригожина и достиг ли он ее?

Это все, как в России: "мы что-то начнем, влезем в какую-то драку, а потом разберемся, какой должны получить результат". Мы постоянно хотим рационально объяснять все, что касается России – а ведь это нерациональная страна абсолютно. И теперь она находится в кульминации дикости, которую мы с вами называем "русский мир".

Там были абсолютно прагматические цели. Было уже ясно, что конфликт не может завершиться ни вашим, ни нашим. Пригожин существенно атаковал минобороны и другие госслужбы. Ему было очевидно: ЧВК "Вагнера" либо уничтожат, либо закроют и остановят финансирование, либо заберут у Пригожина и он останется ни с чем.

Поэтому он решил таким шантажом сохранить за собой контроль над ЧВК "Вагнера". Однако пойти, что-то начать, но не закончить и после этого ожидать определенный положительный результат – это нонсенс. Пригожин хотел сохраниться как субъект, ведь он мог потерять и жизнь, и ЧВК. Но были и другие цели – гораздо более прагматические.

Я считаю, что мятеж готовил не Пригожин. Он не военный и не может планировать эффективные операции по захвату областных центров в России. Поэтому планирование делали военные, не все из них очевидны для нас.

Мы понимали, что там есть Уткин, непосредственно занимающийся военными операциями "Вагнера". Но не он планировал.

Справка. Дмитрий Уткин – офицер спецназа ГРУ России, основатель частной военной компании "Вагнер".

Вы ведь видели синхронизацию. Практически все воинские части, находившиеся на пути небольшой колонны "Вагнера", отказывались от сопротивления. Не берем пилотов самолетов, но все остальные складывали оружие или занимали нейтральную позицию. Вся верхушка из Москвы исчезла, потому что понимала, что там тоже никто не будет сопротивляться.

Мне кажется, что это была попытка быстрого и достаточно легкого перехвата власти у совершенно неадекватного человека. Элиты понимают, что Путин сегодня неадекватен. Во время коммуникации с военкорами он подтвердил, что войну вообще не понимает. Он оперирует какими-то загадочными цифрами, не имеющими отношения к реальности.

Элиты поняли, что Путин будет продолжать эскалацию, которая уже бьет по их интересам, что приведет к личным трагедиям. Они хотят перехватить власть. Люди, планировавшие мятеж Пригожина, думали об этом. Но на каком-то этапе начал перехват Николай Патрушев (секретарь Совбеза России – 24 Канал), а он не является консенсусной фигурой для элит.

Они не хотят поменять шило на мыло – одного неадекватного Путина на такого же автора войны Патрушева. Поэтому цели реализованы не были, Пригожин упустил возможность модерировать процессы, а авторы мятежа отошли в сторону.

Власть практически беззащитна – приходи и забирай. Но до множества социальных процессов в России пройдет определенный период. Они будут символизировать начало большой гражданской войны за перехват власти.

Какое будущее ждет Пригожина, элиты и Россию

– А может, это банальная попытка выехать военнообязанному за пределы России? С мамы Пригожина европейские санкции сняли, может, он решил, что будет лучше жить в Европе и рассказывать потом на всех форумах ООН "ну, я же пытался"?

Версия интересная, но Пригожин не получит легитимизации вообще. Он всегда будет военным преступником, потому что на нем не только Украина, но и Ливия, Сирия. Он не получит юридической очистки от своих преступлений. Это очевидно.

Я вообще считаю, что Пригожин сделал неправильную ставку, неправильный выбор – и это все фатально для него завершится. Это не будет завтра или послезавтра, но, безусловно, он идет к своему роковому концу. Нет других вариантов.

Относительно "Вагнера" – "падальщики" разорвут эту компанию, она будет переформатирована. Кого-то уничтожат, а кто-то будет работать на других направлениях. Мне кажется, вагнеровцам уже не до войны в Украине. Им сегодня нужно сохраниться как организация, что невозможно.

Чтобы предотвратить проявления нелояльности, как 23 – 24 июня, российские элиты будут быстро формировать частные армии под генералами, силовиками, претендующими на перехват власти.

Здесь понятно, что Кадыров не является игроком, который может претендовать на перехват. Он долго рассказывал, что у него есть спецназовцы, "Ахмат". Выяснилось, что это небоеспособные подразделения. Они могут воевать только против гражданского населения, которое беззащитно. Но со стороны военной составляющей они не умеют ничего делать.

Кажется, Кадыров это тоже осознает. Поэтому он вернет свои подразделения в Чечню, и они попытаются защититься, когда в России начнутся определенные процессы.

Мятеж Пригожина был информационным процессом, показавшим, что российское государство очень гнилое внутренне, там нет ни одного каркаса, монолитности, Путина.



Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин / Фото росСМИ

А впереди несколько существенных тактических поражений в Украине. Это не так быстро все развивается. Мы понимаем объем линии фронта, фортификаций, которые построила Россия, и заминирование. Но в то же время наши ребята продвигаются на километр – два в день. А потом где-то прорвет. После этого "прорвет" начнутся тактические поражения России – одно, второе, третье.

После того, как Вооруженные Силы Украины прорвут основную линию обороны оккупантов, тактические поражения России спровоцируют бегство оккупантов. Это может спровоцировать беспорядки в разных регионах России.

Тогда мы все увидим, что некоторые российские силовики и олигархи имеют частные армии. С их помощью они попытаются захватить "центры принятия решений". В этот момент и начнется настоящая трансформация власти в России.

Именно это мы постоянно объясняем нашим западным партнерам. Публично они всегда поддерживают нас в отвоевании своих территорий, а непублично часто сомневались в том, что поражение России в этой войне станет крахом режима Путина.

Запад был убежден, что Путин контролирует в России все, включая ядерные арсеналы. Сегодня все понимают, что Путин настолько слаб, что чем дольше он будет держать власть в своих руках, тем более непрогнозируемыми для России будут последствия войны.

Независимо от того, как завершится российско-украинская война, после нее Россию ждет хаос. Агрессор окажется в ситуации, когда будет непонятно, кто контролирует ситуацию внутри страны.

Путин не сильный человек и не может руководить Россией в ситуации, когда она проигрывает войну. Поэтому России придется искать переходное правительство, которое заменит режим Путина. Через некоторое время мы увидим это. Такие последствия необратимы для России. А для нас сейчас самое главное – увеличить давление по линии фронта и добиться существенных тактических успехов на том или ином направлении.

После мятежа в России Китай выступил с новым заявлением

– Посол КНР в Евросоюзе заявил, что стремление Украины к возвращению границ 1991 года соответствует позиции Китая относительно уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран. Как думаете, связано ли изменение позиции Китая относительно российско-украинской войны с мятежом Пригожина?

Призываю осторожнее относиться к позиции посла Китая в Евросоюзе. Следует дождаться комментариев других должностных лиц, ведь нужно понимать позицию Китая более системно. Возможно, речь идет о переосмыслении их позиции. Но для этого нужно немного подождать и увидеть больше подтверждений этого мнения.

К теме. 28 июня посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун не исключил, что Пекин поддержит возвращение Украины к границам по состоянию на 1991 год. Но при этом посол отметил, что также ожидает "решения исторических вопросов" Россией и Украиной.

С другой стороны, я действительно ощущаю некоторое изменение в риторике и поведении Китая. Но эти изменения не произошли после мятежа Пригожина. На мой взгляд, это произошло после мартовского визита президента Си Цзиньпина в Москву. Наверное, в тех переговорах он увидел перед собой неадекватного человека.

В отличие от краткосрочной встречи в Самарканде на саммите Шанхайского сотрудничества, разговор в Москве был максимально основательным. Китай увидел разбалансированность российских властей и лично Путина. Кроме того, они увидели непонятное поведение окружения Путина, не принимающего новых решений с учетом глобальной ситуации.

Китай понимает, что в ведении войны Россия полагается на количество, а Украина, в отличие от 2014 года, не пойдет на заморозку войны ни при каких обстоятельствах. В Китае осознают, что у этой войны будет четкий финал. Поэтому со стратегической точки зрения для Китая гораздо важнее сохранить нынешние отношения с ЕС и США. Россия же страна-аутсайдер, которая не будет существовать в своем довоенном виде.



Посол Китая в ЕС Фу Цун / Getty Images

Для репутации и экономического роста Китая поддержка России крайне невыгодна. Более того, руководство России неспособно даже на адекватную оценку ситуации. Не говоря уже о том, что для Китая неприемлемо поведение Путина, который во время мятежа сел в самолет и попытался сбежать из Москвы. Мне кажется, что после этого репутация Путина в глазах Си Цзиньпина полностью обнулилась.

Лишь один человек поддерживает Путина: кто это

– Он просто взял себе паузу "подумать". А потом записал два срочных видеообращения, но в итоге мы увидели нечто похожее на склейку из его предыдущих выступлений.

Нет, мы увидели с вами "эпохальное" обращение Путина. Ибо эта ничтожность Путина действительно эпохальна. Он вышел и показал, что находится в состоянии аффекта. Показал себя трусом, не понимающим процессов в своей стране.

В этом обращении Путин сказал очень банальные вещи, и все его последующие обращения будут звучать так же. Это человек, который выглядит совершенно слабым. Поэтому выступление подчеркнуло, кем на самом деле является Путин. Это важно для мира, чтобы перестали учесть его "сильным лидером".

– После мятежа мы также ожидали перестановок в военном руководстве России. Ведь во время похода Пригожина Сергей Шойгу и Валерий Герасимов показательно исчезли из эфира, хотя и должны были отвечать за принятие решений. После этого Путин, или его двойник, зачем-то поехал в Дагестан, где отметился целованием детей в голову.

Что можно сказать о человеке, который поехал в Дербент открывать туристический сезон в то время, когда россияне сомневаются в твоей способности управлять страной. Это неплохо. Все, что бы ни сделал Путин, очень эффектно его дискредитирует. Мы должны поблагодарить его окружение за обнуление остаточной репутации Путина.

Но я хочу сказать еще одну, несколько парадоксальную вещь. Единственным действительно пропутинским человеком в России, который заинтересован в сохранении полномочий Путина и будет пытаться изо всех сил его защитить, является Шойгу. Вопрос только в том, способен ли он на это.



Сергей Шойгу и Валерий Герасимов / Фото росСМИ

Мятеж Пригожина привел к тому, что для Путина Шойгу является единственным человеком на его стороне. И Путин будет держаться за него. Он должен оценить, что только Шойгу является его личной стабильностью.

Как ни парадоксально, но этот мятеж привел к такому результату, которого Пригожин вряд ли ожидал. Он укрепил позиции Шойгу не как ключевого человека системы, потому что система в России уже не существует, а именно как ключевого человека силового типа лично для Путина. Вот такой парадоксальный исход этого мятежа.