О том, где сейчас находится Пригожин, в интервью рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он также пролил свет на то, перебросят ли ЧВК "Вагнера" полностью в Беларусь.

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Что ждет ЧВК "Вагнера"

По словам Андрея Юсова, существует подтверждение, что в Беларусь переносят юридический адрес и определенные формальные активности ЧВК. В то же время он добавил, что то, что будет происходить в стране, которую захватил Лукашенко, "будет иметь в основном информационный и формальный характер".

О полноценном перемещении всего личного состава "Вагнера", как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси пока речь не идет,

– подчеркнул он.

Если говорить о самом Пригожине, то в разведке знают, где он находился. К примеру, по состоянию на 2 июля он пребывал в Санкт-Петербурге. Это, к слову, наглядная демонстрация того, что глава ЧВК "Вагнера" спокойно летает между Россией и Беларусью. И что клеймо предателя, которое на него якобы повесили, – очередная фикция.

Журналисты спросили Андрея Юсова, закончилась ли "так называемая империя Пригожина". По словам представителя ГУР МО, об этом говорить пока рано. Необходимо отслеживать, как будет меняться ситуация со временем.

Он отметил, что история с Пригожиным, как и из ЧВК "Вагнера" в целом еще не закрыта. В частности, в политическом смысле. Представитель украинской разведки добавил, что в ближайшее время можно ожидать "продолжения кадровых изменений внутри самой России". Речь как о военных, так и политических.

В то же время следует понимать, что в войне против Украины вагнеровцы массированно участия уже не принимают. Фиксируют только отдельных бойцов на поле боя. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, кто заменил наемников Пригожина на фронте.

По его словам, сначала вагнеровцам на помощь пришли подразделения "Шторм Z". Их фиксировали на поле боя примерно в апреле 2023 года. Сейчас они стали окончательной заменой наемникам "повара Путина".