По словам главы государства, в ходе нее обсуждали как ситуацию на Запорожской АЭС, так и усиление границ на Севере. Делимся деталями со Ставки, состоявшейся сегодня, 5 июля.
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Обсуждали основные вызовы
Во время Ставки докладывали командующий Военно-воздушными силами Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, а также директор "Энергоатома" Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра. Совместно с ними президент обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Также во время Ставки обсуждали ситуацию на фронте. Докладывали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Сергей Наев. Владимир Зеленский распорядился главнокомандующему ВСУ – усилить Север Украины.
Кроме того, в повестке дня было наращивание собственного производства техники и боеприпасов. Также обсуждали ускорение темпов ремонта техники, предоставленной партнерами. На эту тему заслушали доклады командующего силами логистики Олега Гуляка, Минстратегпрома Александра Камышина, Мининфраструктуры Александра Кубракова, а также Минобороны Алексея Резникова.
Перед этим в Генштабе объяснили, готовы ли Силы обороны к возможному подрыву Запорожской АЭС. Детальнее об этом рассказал заместитель начальника ведомства бригадный генерал Алексей Громов.
Силы обороны готовы к подрыву
- По словам Алексея Громова, никто не исключает, что Россия действительно может взорвать Запорожскую АЭС. Особенно учитывая, что россияне в начале июня совершили теракт на Каховской ГЭС.
- Бригадный генерал также заметил, что будут привлекать также подразделения ГСЧС. Они будут участвовать в выполнении специфических для них мероприятий.
- Что касается находящихся на фронте военных, то о них также позаботились. Они имеют средства индивидуальной защиты и радиационного контроля на случай подрыва ЗАЭС.