По словам главы государства, в ходе нее обсуждали как ситуацию на Запорожской АЭС, так и усиление границ на Севере. Делимся деталями со Ставки, состоявшейся сегодня, 5 июля.

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Обсуждали основные вызовы

Во время Ставки докладывали командующий Военно-воздушными силами Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, а также директор "Энергоатома" Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра. Совместно с ними президент обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Также во время Ставки обсуждали ситуацию на фронте. Докладывали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Сергей Наев. Владимир Зеленский распорядился главнокомандующему ВСУ – усилить Север Украины.

Кроме того, в повестке дня было наращивание собственного производства техники и боеприпасов. Также обсуждали ускорение темпов ремонта техники, предоставленной партнерами. На эту тему заслушали доклады командующего силами логистики Олега Гуляка, Минстратегпрома Александра Камышина, Мининфраструктуры Александра Кубракова, а также Минобороны Алексея Резникова.

Перед этим в Генштабе объяснили, готовы ли Силы обороны к возможному подрыву Запорожской АЭС. Детальнее об этом рассказал заместитель начальника ведомства бригадный генерал Алексей Громов.

Силы обороны готовы к подрыву