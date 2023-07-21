Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Однако он отметил, что на Москву Пригожин вместе с Лукашенко могут пойти более широкой коалицией.
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Сейчас формируются коалиции против Путина
Шейтельман подчеркнул, что в случае, если Пригожин и Лукашенко захотят захватить власть в России, им потребуется признание этого процесса в мире.
Об этом можно договориться. Но помочь в этом могут определенные влиятельные люди – россияне, которые сейчас проживают на Западе, способные профинансировать такое изменение власти в России, поговорить с серьезными людьми из западных стран.
– отметил он.
В этом смысле идеальную коалицию могут создать Роман Абрамович и Михаил Ходорковский. Конкретно они могли бы посодействовать легитимизации хоть какой последующей власти в России.
Михаил Шейтельман предположил, как Лукашенко и Пригожин могут взять власть в России: смотрите видео
Ходорковский имеет связи на Западе на самом высоком уровне, ведь его освобождению из тюрьмы способствовала сама Ангела Меркель. Кроме того, он очень договороспособный и компромиссный человек.
В то же время есть Абрамович, который имеет большое влияние в России и умеет "собланять" людей в определенном смысле.
"Если Ходорковский и Рабинович объединятся, то будут способны на многое. И сейчас полностью формируются временные коалиции для свержения Путина", - подчеркнул Михаил Шейтельман.
Вагнеровцев стало больше в Беларуси
- В рамках договоренностей Лукашенко и Пригожина по прекращению мятежа в России было договорено, что ППК "Вагнера" будут базироваться в Беларуси.
- Первая колонна наемников из ППК "Вагнера" прибыла из России 15 июля. Вагнеровцы разместились в полевых лагерях, построенных в районе города Осиповичи Могилевской области.
- В последующие дни количество перемещающихся в Беларусь отрядов ППК "Вагнера" увеличилось. Так, 17 июля стало известно, что лагерь близ Осиповичей находится от 500 до 700 бойнеров бойнеров.
- А 19 июля границу с Беларусью пересекла 6 колонна ППК "Вагнера", которая состояла из 120 автомобилей, в том числе пикапов и тентованных "Уралов" с прицепами.
- В то же время, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, вблизи границы с Украиной не зафиксировано перемещение военной техники и подразделений российской армии. Он подчеркнул, что ситуация сейчас контролируемая.