Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Однако он отметил, что на Москву Пригожин вместе с Лукашенко могут пойти более широкой коалицией.

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Сейчас формируются коалиции против Путина

Шейтельман подчеркнул, что в случае, если Пригожин и Лукашенко захотят захватить власть в России, им потребуется признание этого процесса в мире.

Об этом можно договориться. Но помочь в этом могут определенные влиятельные люди – россияне, которые сейчас проживают на Западе, способные профинансировать такое изменение власти в России, поговорить с серьезными людьми из западных стран.

– отметил он.

В этом смысле идеальную коалицию могут создать Роман Абрамович и Михаил Ходорковский. Конкретно они могли бы посодействовать легитимизации хоть какой последующей власти в России.

Михаил Шейтельман предположил, как Лукашенко и Пригожин могут взять власть в России: смотрите видео

Ходорковский имеет связи на Западе на самом высоком уровне, ведь его освобождению из тюрьмы способствовала сама Ангела Меркель. Кроме того, он очень договороспособный и компромиссный человек.

В то же время есть Абрамович, который имеет большое влияние в России и умеет "собланять" людей в определенном смысле.

"Если Ходорковский и Рабинович объединятся, то будут способны на многое. И сейчас полностью формируются временные коалиции для свержения Путина", - подчеркнул Михаил Шейтельман.

Важно! После того, как Лукашенко очень удачно "успокоил" Пригожина, когда тот собирался "брать Москву" 24 июня и остановил "переворот", его популярность среди россиян значительно выросла. По словам белорусского оппозиционера Павла Латушко, сегодня в российском обществе Лукашенко является популярным политиком. К тому же у него достаточно жесткая система управления, к которой всегда стремится русский народ.

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