Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. Он отметил, что в глазах Путина Александр Лукашенко хочет предстать спасителем России, который спас ее от мятежа.

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Путин не забудет "услугу"

Белорусский диктатор выступил медиатором в конфликте Пригожина с российскими властями, потому что понимал масштаб последствий свержения Путина. Это усилило бы украинские наступательные действия, а также дало потенциал белорусской оппозиции. А это уже прямая угроза власти Лукашенко.

Однако Путин нивелировал "достижения" Лукашенко. Ведь он начал рассказывать якобы только благодаря российскому обществу и вооруженным силам России удалось предотвратить "переворот".

Но тут Лукашенко вылезает со своим стендапом и кричит в Москву, что только он сумел остановить Пригожина. И он идет на прямое противостояние и играет против Путина,

– подчеркнул оппозиционер.

Таким образом, Лукашенко пытается продемонстрировать, что его влияние в России якобы выше, чем у Путина. Конечно российский диктатор не забудет эту "услугу" белорусского "коллеги". Он может напомнить ему о ней и отомстить.

Пригожин может быть опасным

В результате договоренностей Лукашенко и Пригожина, владелец ЧВК "Вагнера" вместе со своими наемниками якобы должен переместиться на территорию Беларуси. Однако у белорусов это вызвало негодование. Поэтому не зря Лукашенко "успокаивал" их, мол, все зеки из рядов вагнеровцев погибли.

Также появление подразделений ЧВК "Вагнера" вызвало беспокойство среди белорусских силовиков.

Кроме того, Пригожин может быть опасен для самого Лукашенко. Однажды Путин может использовать владельца ЧВК "Вагнера" против самопровозглашенного белорусского президента. И Пригожин выполнит его задачу, чтобы заслужить прощение.

"Поэтому Лукашенко и остается кричать в Москву, что "я с россиянами", "я – свой", а потому "не трогайте меня", – заметил Латушко.

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Популярный политик в России

В то же время, для Лукашенко эта история открывает новые горизонты. Он может использовать ситуацию для того, чтобы занять пост президента России.

Царствование в Москве всегда было его философией. Он рассматривал такую возможность еще когда у власти в России был больной Борис Ельцин. А сейчас в глазах российского общества Лукашенко – популярный политик с жесткой системой управления. А русский народ именно этого и хочет – "кнута",

– отметил руководитель Народного антикризисного управления.

По мнению Павла Латушко, у Лукашенко есть сценарий на случай, если Путин умрет раньше него. Тогда у белорусского диктатора появится шанс возглавить Россию.

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