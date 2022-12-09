Про це Лукашенко заявив у своєму новому інтерв'ю, інформує 24 канал. Нагадаємо, раніше білоруський президент раптом заговорив, що "Росія розвалиться".

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Президент Білорусі вважає, що у 2021 – 2022 роках з Донбасу мала початися війна проти Росії, але вона спрацювала на випередження.

Ми точно знаємо (найближчим часом, я Путіну сказав, ми оприлюднимо ці факти), як вони мали після 2020 року – заколоту у Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон Смоленської області з військами НАТО (захоплять у нас владу), розпочати війну проти Росії з Донбасу,

– заявив Лукашенко.

За його словами, причиною мало стати те, що Росія захопила чужі території.

"Звідти мала початися війна 2021-го, може, 2022 року. Росія спрацювала на випередження. Тому не треба Росію дорікати через заяви Порошенка, Меркель. Брехливих заяв, що Росія розпочала війну", – додав Лукашенко.

Лукашенко присоромив заяви Меркель про мінські угоди

Нещодавно Ангела Меркель заявила, що мінські угоди 2014 – 2015 років були спробою дати Україні час стати сильнішою.

Лукашенко вже встиг сказати, що не очікував такого від Меркель. Білоруський президент вважає, що ексканцлерка "вчинила дрібно та бридко", і вона нібито "хоче бути у тренді".