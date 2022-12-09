Лукашенко заявив, що Меркель таким чином вчинила "бридко". Про це самопроголошений президент сказав у Бішкеку, відповідаючи на запитання журналістів, інформує 24 канал.

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Лукашенко визвірився на Меркель

Мінські угоди та позиція Меркель, як і інших, зокрема і Порошенка, були тоді дуже серйозні. Уявляєте, після мінських засідань весь світ говорив про те, що нарешті зробили крок і підписали ці угоди. Припинилася війна, перестали гинути люди . Все це позитивно оцінювали,

– заявив Лукашенко.

За його словами, він не очікував такого від Меркель. Лукашенко вважає, що ексканцлерка "вчинила дрібно та бридко", і вона нібито "хоче бути у тренді".

Що Меркель сказала про мінські угоди

Напередодні Меркель заявила, що мінські угоди 2014 – 2015 років були спробою дати Україні час стати сильнішою.

"Усім нам було зрозуміло, що це заморожений конфлікт, що проблему не вирішено, але саме це дало Україні дорогоцінний час. Київ використав цей час, щоб стати сильнішим, що можна бачити сьогодні. Україна 2014/15 року – це не сьогоднішня Україна", – сказала колишня канцлерка.

На заяву Ангели Меркель відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він у твітері натякнув, що єдине можливе завершення війни – це капітуляція Росії.

Нагадаємо, що Меркель вважає правильним своє рішення у 2008 році не приймати Україну до НАТО. Колишня лідерка Німеччини засудила вторгнення Росії на другий день повномасштабної війни. Та свою солідарність з Україною вона висловила тільки на 99 день війни.