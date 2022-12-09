Лукашенко заявил, что Меркель таким образом поступила "мерзко". Об этом самопровозглашенный президент сказал в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов, информирует 24 канал.

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Лукашенко вызверился на Меркель

Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе Порошенко, были тогда очень серьезными. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец шагнули и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это положительно оценивали,

– заявил Лукашенко.

По его словам, он не ожидал такого от Меркель. Лукашенко считает, что экс-канцлер "поступила мелко и мерзко", и она якобы "хочет быть в тренде".

Что Меркель сказала о минских соглашениях

Накануне Меркель заявила, что минские соглашения 2014 – 2015 годов были попыткой дать Украине время стать сильнее.

"Всем нам было понятно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года – это не сегодняшняя Украина", – сказала бывший канцлер.

На заявление Ангелы Меркель ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он в твиттере намекнул, что единственно возможное завершение войны – это капитуляция России.

Напомним, что Меркель считает правильным свое решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО. Бывший лидер Германии осудила вторжение России на второй день полномасштабной войны. Но свою солидарность с Украиной она выразила только на 99 день войны.