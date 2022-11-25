Свою позицию Меркель рассказала в большом интервью. Также она объяснила, что именно пыталась сделать летом 2021 года.

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Что сказала Меркель о войне в Украине

Ангела Меркель рассказала, что хотела бы более мирного времени для ухода от политики потому, что ей пришлось много заниматься Украиной. Экс-чиновник прокомментировала и войну, которую начал Путин на нашей земле.

Но это не явилось сюрпризом. Минское соглашение размылось. Летом 2021 года, после того, как президенты Байден и Путин встретились, я хотела создать независимый европейский формат обсуждений с российским президентом, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС,

– заявила Меркель.

Однако уточнила, что тогда "кто-то возражал", а у нее уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью она уйдет от власти.

Ангела Меркель также вспомнила, что во время ее последнего визита в Москву в августе 2021 года отношение к ней было таким же.

"В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина только сила имеет значение", – уточнила эксканцлер.

Что следует вспомнить о политике Меркель

Ангелу Меркель неоднократно критиковали из-за теплых отношений с Москвой. Более того, говорится также и о ее решении увеличить закупку природного газа у Москвы и другие решения.

Сама же бывшая канцлер Германии, которая была у власти 16 лет, недавно заявила, что не считает ошибкой увеличение закупки природного газа у России. Она сказала, что тогда, мол, это было выгоднее сжиженного природного газа.

Относительно войны России в Украине и шантажа России Меркель сказала в октябре 2022 года, что жестокое нападение со стороны Кремля на Украину привело к переменам. По ее словам, это был поворотный момент, и новое правительство должно иметь дело с этим.

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