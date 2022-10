Атомный "стопкран" чуть не сорвали

По результатам репрезентативного опроса по заказу журнала Focus, такое решение поддерживает 41% немцев. Еще 33% считают, что АЭС должны работать и свыше этого срока. Остальные 12% – должны продолжить работу только две АЭС на юге Германии в регионе, максимально зависимом от российского газа. Только 8% граждан считают, что атомные блоки необходимо остановить в конце этого года, как того требует действующий закон.

Достойно внимания ВСУ побеждают не из-за слабости и паники россиян

Еще в марте мы слышали от немецкого правительства, что продолжить работу АЭС невозможно. Нет, нет, никогда. Нет технических возможностей, и публика никогда не согласится. И закон есть закон. Что ж, его, очевидно, скоро изменят.

Между тем на атомную энергетику в энергобалансе Германии приходилось 6%, а на российский газ в лучшие времена – 14%. То есть перспектива закрыть атомные станции для немцев была равноценна потере почти половины российского газа.

Удивительно, что в предыдущем правительстве это никого не пугало. Никаких рабочих решений для замены этой доли в энергобалансе возобновляемыми источниками энергии подготовлено не было, как мы видим. То есть, атомную энергию должен был заменить газ. А учитывая, что Германия имеет очень ограниченные варианты наращивания поставок из альтернативных источников, это должен быть российский газ.

Интересное Россия уже ударила по себе "грязной бомбой": в чем просчитались оккупанты

Как Меркель поклоны перед Путиным била

При этом Россия начала свою энергетическую агрессию против немцев еще летом 2021-го. Пока канцлер Меркель лоббировала в Вашингтоне и Брюсселе достройку "Северного потока-2", "Газпром" оставил европейские хранилища пустыми. От энергетического кризиса в феврале 2022-го Европу спасла лишь аномально теплая погода.

Мы знаем, что в конце августа 2021-го госпожа канцлерин ездила в Москву и просила Путина закачать в хранилища немного газа для Германии, пожалуйста. Возможно, именно впечатления от того разговора помешали госпоже Меркель остаться в Киеве на несколько часов и поддержать создание Крымской платформы.

Морали две: одна – о войне и позоре, вторая – when there's a will there's a way (было бы желание, а способы найдутся). В этом смысле новое немецкое правительство действительно делает чудеса.

Достойно внимания – Германия требует дать еще больше оружия Украине: смотрите видео