Атомний "стопкран" ледь не зірвали

За результатами репрезентативного опитування на замовлення журналу Focus, таке рішення підтримує 41% німців. Ще 33% вважає, що АЕС мають працювати і понад цей термін. Інші 12% – що мають продовжити роботу лише дві АЕС на півдні Німеччини, у регіоні, максимально залежному від російського газу. Лише 8% громадян вважають, що атомні блоки необхідно зупинити в кінці цього року, як того вимагає чинний закон.

Ще у березні ми чули від німецького уряду, що продовжити роботу АЕС неможливо. Ні, ні, ніколи. Немає технічних можливостей, та й публіка ніколи не погодиться. І закон є закон. Що ж, його, очевидно, скоро змінять.

Між тим на атомну енергетику в енергобалансі Німеччини припадало 6%, а на російський газ у найкращі часи – 14%. Тобто, перспектива закрити атомні станції для німців була рівноцінною втраті майже половини російського газу.

Дивно, що в попередньому уряді це нікого не лякало. Жодних робочих рішень для заміни цієї частки в енергобалансі відновлюваними джерелами енергії підготовлено не було, як ми тепер бачимо. Тобто, атомну енергію мав замінити газ. А зважаючи на те, що Німеччина має дуже обмежені варіанти нарощування поставок з альтернативних джерел, це мав бути російський газ.

Як Меркель поклони перед Путіним била

При цьому Росія почала свою енергетичну агресію проти німців ще літом 2021-го. Поки канцлерка Меркель лобіювала у Вашингтоні і Брюсселі добудову "Північного потоку-2", "Газпром" залишив європейські сховища пустими. Від енергетичної кризи у лютому 2022-го Європу врятувала лише аномально тепла погода.

Ми знаємо, що у кінці серпня 2021-го пані канцлерін їздила до Москви і просила Путіна закачати у сховища трохи газу для Німеччини, будь ласка. Можливо, саме враження від тієї розмови завадили пані Меркель залишитися в Києві на кілька годин і підтримати створення Кримської платформи.

Моралі дві: одна – про війну і ганьбу, друга – when there's a will there's a way (було б бажання, а способи знайдуться). У цьому сенсі новий німецький уряд дійсно робить дива.

