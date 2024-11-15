Який сценарій чекає на українську енергетику

Деякі експерти та провідні міжнародні ЗМІ казали, що відключення можуть сягати до 20 годин на добу. Дійсно, втрата 70% усіх енергетичних потужностей держави за 2,5 року широкомасштабної війни здавалося не залишала шансів дивитися у майбутнє з оптимізмом. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Проте не так сталося, як гадалося. Насамперед завдяки самовідданій праці українських енергетиків – від звичайного робітника до керівника великої компанії. Завдяки цьому чиннику та допомозі міжнародних партнерів вдалося відновити до 60% потужностей теплової генерації та близько 40% генерації Укргідроенерго.

Встановлені 83 когенераційні установки й 239 блочно-модульних котелень сумарною потужністю 147 і 635 мегаватів відповідно. До кінця року мають запрацювати ще 99 когенераційних установок. Також слід зазначити вчасне виведення із ремонту й підключення до мережі усіх 9 атомних блоків – до початку опалювального сезону.

29 жовтня успішно завершилися переговори НЕК "Укренерго" з ENTSO-E про збільшення з 1 грудня максимальної пропускної спроможності міждержавних перетинів із 1,7 до 2,1 гігавата. Це є надзвичайно важливим для збалансування Об'єднаної енергетичної системи у період пікового споживання.

Україна сформувала достатні резерви паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ відповідають максимально можливому рівню (3,1 мільйона тонн).

Запаси газу в підземних сховищах становили напочатку опалювального сезону 8,2 мільярда метрів кубічних (без урахування 4,7 мільярда кубометрів газу "довготривалого зберігання" і 0,6 мільярда кубометрів газу, що належить нерезидентам).

Зважаючи на вищезазначене, сьогодні не існує жодних підстав говорити про катастрофічний сценарій проходження опалювального сезону. У мене немає прогнозу стосовно введення тривалих графіків аварійних або планових відключень по усій країні у листопаді. Також я не прогнозую їх застосування й у зимові місяці, окрім певних днів із середньодобовою температурою нижчою за -5 градусів. Та навіть у цьому випадку їхня середня тривалість не має перевищувати 4 годин на добу.

Єдиним фактором, що здатен втрутитися у цей сценарій, є проведення масованих російських повітряних атак на ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Проблемні питання, які слід вирішити негайно

У цьому матеріалі я не хочу детально торкатися питання централізованого теплозабезпечення, оскільки це окрема надзвичайно складна проблема, яка потребує прискіпливого аналізу. Однак єдине, що хотів би сказати щодо цього, так те це, що система підприємств теплокомуненерго в усіх регіонах України перебуває у жахливому стані, близькому до катастрофи. Так, за даними Об'єднання споживачів комунальних послуг, із 18 тисяч кілометрів теплотрас термінової заміни потребує 14 тисяч кілометрів або 78%.

Величезні борги підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України" вже сягають позначки у понад 60 мільярдів гривень. Водночас ТКЕ нездатні надавати послуги належної якості й у багатьох випадках через недоліки у системі обліку теплової змушує споживачів сплачувати повну ціну за ненадані послуги.

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Тобто, коли виставляються платіжки за повною ціною за ледве теплі батареї, як за начебто надану нормативну теплову енергію. Тільки за цією схемою споживачі переплачують у всіх регіонах мільярди гривень щорічно.

Крім того, не покращується проблема із заборгованістю Укренерго перед "Гарантованим покупцем" внаслідок формування із 2020 року НКРЕКП дефіцитного тарифу на передачу. Як результат – формування ланцюга боргів, що вже перевищують перед сектором ВДЕ понад 30 мільярдів гривень.

Ця проблема, разом із допущеними урядом грубими помилками у корпоративному управлінні Укренерго, призвели до тимчасової нездатності розраховуватися за зеленими облігаціями 2021 року перед зовнішніми кредиторами.

Якщо ці проблеми терміново не вирішити, то не тільки Укренерго ризикує опинитися у довгостроковому дефолті, але й більшість енергетичних компаній також. Деякого стриманого оптимізму надає схвалення на 2025 рік бездефіцитного тарифу на передачу для Укренерго 13 листопада, але процедура його остаточного затвердження ще не закінчилася.

Разом із тим, термінового врегулювання потребують питання забезпечення корпоративного управління Укренерго відповідно до принципів ОЕСР шляхом призначення якісної та самостійної наглядової ради до 9 грудня 2024 року.

На порядку денному теж стоїть питання підвищення граничних цін на електроенергію. Якщо це не відбудеться, українські споживачі ризикують потрапити під обмеження за наявності невибраної імпортної квоти наданої ENTSO-E.