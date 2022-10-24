Об этом 23 октября заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Никто не думал, что мы можем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а теперь – всего на 7%", – отметил Бретон.
О чем сказал еврокомиссар
По словам Бретона, в ЕС еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину считали, что избавиться от энергонезависимости Кремля удастся только к 2027 году. Еврокомиссар отметил, что Россию нельзя считать надежным партнером.
Как сообщил Бретон, Европа смогла заменить 155 миллиардов кубометров газа ресурсами других источников. Однако стоимость этого газа выросла.
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Российский газ в Европе: последние новости
- В ЕС работают над введением предельной цены на российский газ во избежание экстремальных скачков цен.
- Лидеры ЕС не имеют консенсуса по поводу российского газа. Инициаторы введения потолка цен на газ Кремля не смогли договориться с Германией и Венгрией.
- Экспорт газа из России с 24 февраля уменьшился на 41,1%. Оккупанты перекрыли газ в Польшу и Францию. Кроме того, они существенно сократили поставки в другие страны Европы.