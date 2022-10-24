Об этом 23 октября заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Никто не думал, что мы можем это сделать, потому что зависели от России. Мы зависели на 40%, а теперь – всего на 7%", – отметил Бретон.

О чем сказал еврокомиссар

По словам Бретона, в ЕС еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину считали, что избавиться от энергонезависимости Кремля удастся только к 2027 году. Еврокомиссар отметил, что Россию нельзя считать надежным партнером.

Как сообщил Бретон, Европа смогла заменить 155 миллиардов кубометров газа ресурсами других источников. Однако стоимость этого газа выросла.

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