Лукашенко під час так званого саміту ОДКБ, який відбувається у Єревані, вирішив погратися у великого стратега. Цього разу він не приніс з собою карту, щоб показати "откуда готовилось нападение", однак підготував "промову". Заяву путуніського посіпаки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Про путінське око Лукашенко заявив, що доля ОДКБ залежить від результату війни Росії з Україною. Однак тим часом заговорив про "розвал Росії". Вочевидь, вже навіть маріонетки Кремля не вірять у щось добре для Росії.

Я відчуваю, що ми прийшли до консенсусу, що якщо, не дай Боже, Росія розвалиться, то наше місце буде під цими уламками,

– заявив Лукашенко.

Він також спробував погратися в успішний успіх й заявив, що Росії та Білорусі начебто не так вже й потрібна історія з ОДКБ. Тим часом інші країни нібито не виживуть без цього. Варто зауважити, що актор з Лукашенка – дуже поганий, тому прозвучало максимально непереконливо.

Що таке ОДКБ

ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Цю військово-політичну міжнародну організацію створили, щоб утримати колишні республіки від повноцінного виходу з СРСР.

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