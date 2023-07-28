Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, провокації на кордоні з Польщею потрібні Путіну для того, щоб об'єднати росіян навколо нової загрози.

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Росія готується до нової мобілізації

Зараз Росії необхідно мобілізувати 200 – 300 тисяч військових, які б могли наступного року замінити тих, кого Росія втратить за наступні пів року на лінії фронту. Але напряму Путін про це не говорить, тому що це матиме негативні наслідки.

Тому російському диктатору потрібен прецедент для того, щоб пояснити необхідність нової мобілізації, до якої Росія вже готується повним ходом. Про це свідчить і підняття призовного віку, і заборона виїзду за кордон для потенційних призовників.

"Путін не знає, як подати майбутню мобілізацію. Призивати людей на війну з Україною для нього вже не комільфо. Тому Кремль може скористатися ненавистю росіян до НАТО і західного світу", – припустив Світан.

Роль "Вагнера" у планах Путіна

Для цього Путіну потрібна провокація, яка допоможе “підняти” росіян. З цією метою російський диктатор може використати Пригожина.

Не можна виключати, що Путін планує знищити "Вагнер" руками НАТО,

– припустив військовий експерт.

Якщо "Вагнер" почне створювати ударне угруповання на кордоні з НАТО, сили Альянсу цілком можуть завдати превентивного удару. І тоді Путін одночасно отримає і знищення неприхильного до себе угруповання, і нову загрозу, довкола якої зможе об'єднати громадян Росії.

Роман Світан про мобілізацію в Росії та роль "Вагнера" у ній: дивіться відео

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