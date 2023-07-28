Полонений росіянин Олександр Іванченко з Уссурійська, який одним із перших заходив на Київщину у лютому 2022 року, вважає, що Путін прорахувався і для Росії будуть негативні наслідки. Про це передає 24 Канал.

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Чому Росія напала на Україну

Спершу полонений сказав, що Росії "захотілося більше території", а потім наголосив, що це швидше політична історія. Втім, він усе одно не знайшов логічного пояснення, для чого Росії війна.

Людей покалічити, повбивати, іншої думки немає, я не знаю навіщо. Багато загибелі, руйнувань, багато доль перекреслено нами,

– зізнався він.

І це знаменно: що б там не казала російська пропаганда про "нацистів" в Україні та "київський режим", навіть солдати російської армії не розуміють, за що воюють.

Думка окупанта про російську владу

Іванченко сказав, що влада Росії йому не подобається. За його словами, вона "давно править і все, що потрібно, вже взяли собі та ще візьмуть".

Території великі, а користі не так вже й багато. Багато сіл зруйновано – інфраструктура не налагоджена, багато заводів закриваються. І влада не бачить цього або не хоче бачити,

– розкритикував путінську Росію окупант.

Він підкреслив: Путін почав війну, не врахувавши наслідків. Це не на краще для Росії.

Чи визнає окупант свою провину

Полонений росіянин "жалкує про те, що не був поінформований". Стверджує: якби знав, що відбувається, "міг би не йти вперед або залишитися на місці".

Зверніть увагу: бригада Іванченка – з Уссурійська. Звідти до Києва 124 години машиною. Хіба ж за цей час не можна було зрозуміти, що саме відбувається?! До того ж росіянин мав півтора року, бо воював під Чорнобилем, Ізюмом, Херсоном, Енергодаром. Хіба він не бачив сам, що коїть?

Іванченко ховає очі, згадуючи про вбитих українців. Каже, що й 16-річному синові не зможе дивитися в очі. Свою провину визнає, але це ніяк його не виправдовує. Можна погодитися.

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Чи вірити росіянинові

Слід розуміти, що в полоні росіяни можуть говорити що завгодно – а потім, після обміну, знову повертаються в Україну вбивати, ґвалтувати та руйнувати. Також вони вигороджують себе, мовляв, їх послав воювати поганий Путін, якого вони засуджують. Така позиція дуже небезпечна, і саме тому слід збирати докази воєнних злочинів цих "маленьких людей", солдатів "великої Росії". Не Путін знищував українських воїнів термобаричною зброєю в Оленівці. Не Путін мінував ЗАЕС. Не Путін підривав греблю Каховської ГЕС. Яким би злочинним не був наказ, його можна відмовитися виконувати.