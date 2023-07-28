Пленный россиянин Александр Иванченко из Уссурийска, который одним из первых заходил в Киевскую область в феврале 2022 года, считает, что Путин просчитался, и для России будут негативные последствия. Об этом передает 24 Канал.

Смотрите также Заходил из Беларуси, ехал через Чернобыль, оказался под Херсоном: кафир рассказал, как воевал

Почему Россия напала на Украину

Сначала пленный сказал, что России "захотелось больше территории", а затем подчеркнул, что это скорее политическая история. Впрочем, он все равно не нашел логического объяснения, для чего России война.

Людей покалечить, умертвить, другого мнения нет, я не знаю зачем. Много гибели, разрушений, много судеб перечеркнуто нами,

– признался он.

И это знаменательно: что бы там ни говорила российская пропаганда о "нацистах" в Украине и "киевском режиме", даже солдаты российской армии не понимают, за что воюют.

Мнение оккупанта о российских властях

Иванченко сказал, что власти России ему не нравятся. По его словам, она "давно правит и все, что нужно, уже взяли себе и еще возьмут".

Территории большие, а пользы не так уж много. Многие деревни разрушены – инфраструктура не отлажена, многие заводы закрываются. И власть не видит этого или не хочет видеть,

– раскритиковал путинскую Россию оккупант.

Он подчеркнул: Путин начал войну, не учтя последствия. Это не к лучшему для России.

Признает ли оккупант свою вину

Пленный россиянин "сожалеет о том, что не был информирован". Утверждает: если бы знал, что происходит, "мог бы не идти вперед или остаться на месте".

Обратите внимание: бригада Иванченко – из Уссурийска. Оттуда до Киева 124 часа машиной. Разве за это время нельзя было понять, что именно происходит?! К тому же у россиянина было полтора года, ведь он воевал под Чернобылем, Изюмом, Херсоном, Энергодаром. Разве он не видел сам, что творит?

Иванченко прячет глаза, вспоминая об убитых украинцах. Говорит, что 16-летнему сыну не сможет смотреть в глаза. Свою вину признает, но это никак его не оправдывает. Можно согласиться.

Смотрите также Байден приказал предоставить суду в Гааге информацию о военных преступлениях России, – NYT

Верить ли россиянину

Следует понимать, что в плену россияне могут говорить что угодно – а затем после обмена снова возвращаются в Украину убивать, насиловать и разрушать. Также они выгораживают себя, мол, их послал воевать плохой Путин, которого они осуждают. Такая позиция очень опасна, и именно поэтому следует собирать доказательства военных преступлений этих "маленьких людей", солдат "великой России". Не Путин уничтожал украинских воинов термобарическим оружием в Еленовке. Не Путин миновал ЗАЭС. Не Путин взрывал дамбу Каховской ГЭС. Каким бы преступным ни был приказ, его можно отказаться выполнять.