Про це він заявив після зустрічі з польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля Сувальського коридору. Під час переговорів політики звернули особливу увагу на безпекову ситуацію на кордонах.

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Вагнерівці на кордоні можуть готувати провокації

За словами Науседи, нині на території Білорусі перебуває близько 4 тисяч найманців ПВК "Вагнера".

Частина бійців "Вагнера" перебуває впритул до нашого кордону, зайнявши позиції у Гродненській області, а це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах,

– наголосив президент Литви.

Враховуючи небезпеку провокацій, на литовському кордоні вже вжили необхідних заходів та посилили охорону литовського кордону. Також були підготовлені та оновлені плани прикриття кордону з підкріпленням армії. Науседа заявив, що Литва уважно стежить за ситуацією й готова протистояти будь-яким загрозам з боку ПВК "Вагнера".

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО", – сказав Науседа.

Президент Литви припускає, що кількість вагнерівців у Білорусі може збільшитися й до 10 тисяч найманців. За словами Науседи, цілком можливе закриття кордону з Білоруссю. Проте таке рішення має бути скоординовано разом з Польщею та Латвією. Крім того, будь-які провокації вагнерівців будуть розцінюватися як дії з боку Росії.

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