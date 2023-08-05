Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, ініціатором виведення російської авіації з території білорусі був Олександр Лукашенко.

Дивіться також Слідом за гелікоптерами: з Білорусі вилетіли 9 російських винищувачів, – "Беларускі Гаюн"

Чому Росія перекинула свою авіацію

Скоріш за все, провокацію із перетином польського кордону на наднизьких висотах виконували саме російські пілоти. Це створило проблеми для Білорусі, тож, на думку Світана, передислокація російської авіації сталася внаслідок особистого звернення Лукашенка до Владіміра Путіна.

"Зараз ми спостерігаємо наслідки тієї провокації. Скоріш за все, країни НАТО недвозначно пояснили, що чекає на Білорусь в разі повторення подібного інциденту", – переконаний полковник запасу.

Лукашенко міг перелякатися і почав вимагати від Путіна вивести зі своєї території всі літальні засоби.

Чи посилить перекинута авіація окупаційне угруповання

Найімовірніше, перекинута з Білорусі авіація незабаром посилить російські війська на Сході України. Однак малоймовірно, що вона суттєво вплине на перебіг бойових дій.

"Росія не відчуває нестачі бортів на фронті. Але вони не можуть панувати в українському небі, оскільки наша протиповітряна оборона не дає розгорнутися російській авіації, не залежно від її кількості", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан про перекидання російської авіації з Білорусі: дивіться відео

Що відомо про російський контингент у Білорусі