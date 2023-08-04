Про це заявили у МЗС Польщі. Білорусь не визнає своєї причетності.

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Польща надала Білорусі докази порушення кордону

Посольство Польщі в Мінську 4 серпня надало Міністерству закордонних справ Білорусі детальне підтвердження факту порушення польського повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами.

Представлені дані суперечать позиції Республіки Білорусь, висловленій в офіційних комюніке білоруського Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Закликаємо білоруську сторону невідкладно прояснити цей інцидент, скоригувати свою позицію з цього питання і припинити будь-які провокації вздовж польсько-білоруського кордону,

– мовиться у повідомленні польського МЗС.

Оперативне командування Збройних сил Польщі спочатку стверджувало, що білоруські гелікоптери не порушували польський повітряний простір. Однак очевидець інциденту Міхал Цешлак заявив, що це було однозначно, і якби вертольоти не були на польському боці кордону, він би їх не побачив і не почув.

"Коли гелікоптер пролітає за 4 кілометри від нас, ви не можете почути навіть звуку. А ми бачили червону зірку. Кожен може відрізнити її від червоно-білої шахової дошки", – пояснив Цешлак.

Пізніше Міністерство оборони Польщі таки це визнало. Заступник голови польського МЗС Павел Яблонський, коментуючи ситуацію, наполягав на тому, що польські радіолокаційні системи спрацювали.

"Ця інформація була помилковою на початку, але вона була виправлена дуже швидко", – підсумував Яблонський.

Глава міністерства оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні й виділив для захисту додаткові сили та засоби, зокрема бойові вертольоти. НАТО також поінформували про цей інцидент.

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Посла Білорусі викликали в МЗС

Пізно ввечері 1 серпня тимчасово повіреного у справах посольства Білорусі терміново викликали до Міністерства закордонних справ. Заступник міністра закордонних справ повідомив, що зустріч в МЗС з тимчасово повіреним у справах Білорусі "була дуже короткою".

Ми висловили рішучий протест з приводу порушення повітряного простору, а також з приводу ескалації дій проти України, оскільки Білорусь також є співучасником цієї війни. Але також, перш за все, погіршення безпеки на нашому кордоні: переселення вагнерівців, напади організованих груп мігрантів – це, на жаль, відбувається постійно, – заявив Яблонський.

Він підсумував, що Польща виступає проти цього і буде захищатися.

Цікаво! Незалежний портал "Беларускі Гаюн" повідомив, що Лукашенко з 30 липня перебуває у своїй резиденції в селі Вискулі. На думку журналістів, які відстежують пересування військ у Білорусі, польський повітряний простір порушили випадково.