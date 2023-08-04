Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, загроза повноцінних бойових дій між вагнерівцями та сусідами Білорусі є цілком реальною.

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Росія дійсно готується до нападу

Те, що Росія не стягнула до кордону десятки тисяч військових, не означає, що нападу на країни НАТО не буде. Адже Путін має геть інші цілі: він не збирається окуповувати Польщу, але може прагнути створити там плацдарм.

Це може нагадувати Придністровський сценарій: після загарбання невеликої території Росія може зупинитися й перейти до оборони, кинувши цим виклик країнам НАТО.

"Путін говорить про Польщу ті самі слова, які вже казав напередодні повномасштабного вторгнення в Україну", – зауважив Шейтельман.

Польща також готова до нападу

Поляки не недооцінюють загрозу від Росії. Вони слідкують за кожною дією ворога і готові завдати удар у відповідь. Питання лише в тому, наскільки потужним буде цей.

"Уявімо, що ПВК "Вагнер" заходить у Сувальський коридор. З військової точки зору, Польща муситиме бити по логістиці цього угруповання, а фактично – по військових об’єктах Білорусі. Це було б цілком легальною та ефективною відповіддю, яка б найшвидше зупинила ймовірне вторгнення", – переконаний політтехнолог.

Зверніть увагу! Сувальський коридор – це 100-кілометрова територія, що відділяє Білорусь від Калінінградської області Росії, і водночас з'єднує Польщу та Литву. Вважається, що у випадку війни НАТО та Росії він стане однією з пріоритетних цілей країни-агресорки, яка, заволодівши ним, зможе відрізати країни Балтії від інших держав Європи.

Порівняно з Україною, у Польщі є одна перевага. Попри те, що її армія слабша за українську, все озброєння, яке вона має, можна застосовувати без будь-яких обмежень.

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Війна з НАТО стане кінцем режиму Лукашенка

Лукашенко буде з усіх сил намагатися зробити так, щоб його погрози залишилися лише погрозами. Адже щойно ПВК "Вагнер" використає Білорусь для свого наступу, кінець його режиму, а можливо, і республіки Білорусь буде неуникним.

Це означатиме, що війна між НАТО та Росією відбуватиметься на території Білорусі. За таких умов ніхто не зважатиме на недієвий суверенітет цієї країни.

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